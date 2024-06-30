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Власти Германии должны потребовать от Украины начать переговоры с Россией, заявил в социальной сети X кандидат в депутаты Европарламента от BSW («Союз Сары Вагенкнтехт») Фридрих Пюрнер.
По его мнению, Берлин должен приостановить финансовую и военную помощь Киеву до тех пор, пока последний не согласится сесть за стол переговоров.
Приостановив поставки оружия Киеву, мировые лидеры поймут, насколько серьезно стороны конфликта на Украине настроены на установление мира, отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность прямых переговоров с Россией. По его словам, они возможны только при участии посредника и согласовании предложения с Киевом.
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«Вы тратите наши налоги, благодаря которым убийства только продолжаются. Затем вы урезаете социальные льготы для граждан и ждете аплодисментов?» – обратился политик к правительству Германии.
Приостановив поставки оружия Киеву, мировые лидеры поймут, насколько серьезно стороны конфликта на Украине настроены на установление мира, отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность прямых переговоров с Россией. По его словам, они возможны только при участии посредника и согласовании предложения с Киевом.
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Александр Климов