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В Германии пожелали потребовать от Украины начать переговоров с Россией

Пюрнер: ФРГ необходимо потребовать от Украины начать переговоры с Россией
30 июня 2024, 23:09
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Власти Германии должны потребовать от Украины начать переговоры с Россией, заявил в социальной сети X кандидат в депутаты Европарламента от BSW («Союз Сары Вагенкнтехт») Фридрих Пюрнер.
По его мнению, Берлин должен приостановить финансовую и военную помощь Киеву до тех пор, пока последний не согласится сесть за стол переговоров.

«Вы тратите наши налоги, благодаря которым убийства только продолжаются. Затем вы урезаете социальные льготы для граждан и ждете аплодисментов?» – обратился политик к правительству Германии.



Приостановив поставки оружия Киеву, мировые лидеры поймут, насколько серьезно стороны конфликта на Украине настроены на установление мира, отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность прямых переговоров с Россией. По его словам, они возможны только при участии посредника и согласовании предложения с Киевом.

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Стало известно число мест партии Ле Пен в новом парламенте Франции
LCI: «Национальное объединение» Ле Пен получит до 270 мест в парламенте Франции
30 июня 2024, 23:27

Фото: istock / SimonLukas

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получит от 240 до 270 мест во французском парламенте, то есть получит относительное большинство, передает телеканал LCI. Всего в Национальном собрании 577 мест.
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получило около 21% голосов. Новый состав парламента может предоставить партии «Вместе за республику» от 60 до 90 мест.

Ранее Макрон призвал к единству в борьбе с правыми силами после объявления первых результатов голосования. По его словам, высокая явка свидетельствует о том, что французский народ заботится о своей стране.

Напомним, 9 июня Макрон распустил Национальное собрание из-за неудовлетворительных результатов «Вместе за республику» на выборах в Европейские парламент. Тогда также первенство заняло «Национальное объединение».

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Семья Байдена отреагировала на его решение продолжить участие в выборах
NYT: семья Байдена поддержала его решение продолжить участие в выборах
30 июня 2024, 23:26

Фото: сайт Белого дома США

Семья президента США Джо Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентской кампании. По данным The New York Times (NYT), близкие родственники Байдена единодушно поддержали его.
Ранее первая американская леди Джилл Байден прокомментировала критику в адрес Байдена, прозвучавшую в его адрес после дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом. Она защитила своего мужа и подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения в период президентства.

Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#президент
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#сша
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США усилили контроль безопасности своих военных в Европе
США удвоили бдительность в связи с угрозой атаки на их военные базы в Европе
30 июня 2024, 23:02

Фото: iStock/Serhej Calka

Соединенные Штаты усилили контроль безопасности своих военных, служащих в Европе, передает РИА Новости со ссылкой на американский военный источник.
По словам собеседника, Европейское командование США решило удвоить уровень внимания за американскими военными базами после сообщений разведки о возможных террористических атаках.

По данным телеканала CNN, многие американские военные базы в Европе были переведены в режим повышенной готовности. Отмечается, что США впервые за последнее десятилетие столкнулись с подобным уровнем угрозы террористической атаки.

Ранее стало известно о переводе американских военных баз в Европе в состояние повышенной готовности.

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США предложили Украине тайную альтернативу НАТО для обмана России
Hill: нейтральная Украине сможет тайно получать помощь от стран НАТО
30 июня 2024, 22:52

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина может оставаться нейтральным государством, но при этом получать военную и разведывательную помощь от США и других стран НАТО. Об этом политолог Томас Грэм написал в статье для издания Hill.
Он задался вопросом, что же делать Украине, если членство в НАТО слишком недосягаемо. А ответ на этот вопрос он предложил найти в Швеции, опираясь на модель, которой она придерживалась во времена холодной войны. Тогда страна формально была нейтральной, но обладала мощным оборонно-промышленным сектором и боеспособной армией. Она поддерживала сотрудничество с США и другими странами НАТО, однако такие связи оставались засекреченными.

Таким образом, Грэм предложил Соединённым Штатам уже на данном этапе сделать из Украины Швецию времён холодной войны. По его словам, это возможно. Для реализации этого плана необходимо восстановить оборонно-промышленный сектор Украины и обучить её армию. Также Вашингтону следует уделить больше внимания тесному сотрудничеству с Киевом в области безопасности и разведки.

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#сотрудничество
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Французский политик Барделла объявил о намерении стать премьер-министром
Лидер «Национального объединения» Барделла намерен стать премьером Франции
30 июня 2024, 22:25

Фото: iStock/saiko3p

Жордан Барделла, лидер партии «Национальное объединение», победившей в первом туре парламентских выборов во Франции, заявил о намерении стать премьер-министром страны.
30 июня стартовали внеочередные выборы в парламент Франции. По итогам первого тура первое место с 34,2% голосов заняла вышеупомянутая партия, на втором месте расположился левый альянс «Новый народный фронт» с 28,5%, а вот партия президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за республику» заняла последнее место, набрав 21,5% голосов.

Барделла заявил, что готов слушать каждого, уважать оппозицию, быть открытым диалогу и стремиться к единению нации.

Политик призвал французов сделать «исторический выбор», поддержав партию и дав ей абсолютное большинство в парламенте.

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#политика
#партия
#премьер-министр
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Партия президента Франции Эммануэля Макрона проигрывает на выборах в парламент
МВД Франции: «Национальное объединение» побеждает в 1-м туре выборов в парламент
30 июня 2024, 21:59

Фото: iStock/SimonLukas

Партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов в парламент Франции. О предварительных результатах выборов сообщает МВД страны.
Отмечается, что в первом туре партия Марин Ле Пен получила 33% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5 процента, а президентская партия «Вместе за республику» – 22%.

По итогам второго тура лидирующая партия «Национальное объединение» может получить абсолютное большинство в Национальном собрании, где насчитывается 577 кресел.

Напомним, что президент страны Эммануэль Макрон распустил парламент Франции 9 июня. Тогда же он объявил внеочередные парламентские выборы, на подготовку которых был выделен рекордно короткий срок. Такое решение вызвано провальными для президентского политического движения выборы в Европарламент.

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Более 20 тысяч военных НАТО расположились у границ Белоруссии
Генштаб ВС Белоруссии: у границ страны расположились 20 тысяч военных НАТО
30 июня 2024, 21:48

Фото: iStock/CatEyePerspective

Несколько тысяч военных НАТО расположились вдоль границы с Белоруссией. Об этом сообщил начальник Генштаба вооружённых сил республики Павел Муравейко в интервью телеканалу «ОНТ».
По его словам, вблизи границ расположились 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью, превышающей 20 тысяч человек. Из них шесть тысяч – это американские военные.

Муравейко указал на то, что НАТО предупреждала о временном расположении групп. Однако начальник Генштаба ВС Белоруссии привёл поговорку: «Нет ничего более постоянного, чем нечто временное», добавив, что размещение войск НАТО беспокоит и напрягает власти страны.

При этом он подчеркнул, что на все возможные провокации на границе наработаны соответствующие варианты противодействия.

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#граница
#нато
#военные
#белоруссия
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США перевели свои военные базы в Европе в состояние повышенной готовности
Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угроз
30 июня 2024, 20:45

Фото: iStock/Serhej Calka

Несколько американских военных баз в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что помимо прочих данная мера затронула военный объект в немецком Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования ВС США.

Один из неназванных собеседников канала, в настоящее время находящийся на базе США в Европе, заявил, что такого уровня террористической опасности не фиксировали уже очень давно, более 10 лет.

Представитель Европейского командования Дэн Дэй отказался комментировать конкретные шаги по обеспечению безопасности. Однако он подчеркнул, что американские военные регулярно оценивают все факторы, влияющие на безопасность ВС США в других странах. В связи с этим часто предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности военных.

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#военные
#безопасность
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Назвал решающий год в конфликте России и Украины
Экс-генсек НАТО Расмуссен: 2025 год будет решающим в конфликте с Россией
30 июня 2024, 20:09

Фото: iStock/ffikretow

Следующий год может стать решающим в конфликте Украины и России. Такое заявление сделал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу NTV.
Он подчеркнул, что 2025 год может стать решающим, если западные страну дадут Украине всё необходимое не только для выживания, но и для победы в конфликте.

В настоящее время следует приступить к процессу включения Украины в НАТО, несмотря на продолжающиеся военные действия, подчеркнул экс-генсек Североатлантического альянса.

По его словам, в 2008 году западные власти поступили неправильно, не предприняв план действий по вступлению Украины и Грузии в НАТО.

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#нато
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