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Экс-депутата Госдумы Гаджиева обвинили в убийстве ректора Старикова

10 апреля 2024, 08:50
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В убийстве ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова обвинили бывшего депутата и иноагента Магомеда Гаджиева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на СК РФ.
Согласно материалам дела, СК раскрыл убийство Садикова, которое произошло в 2011 году. Расследование дела возобновлено в августе 2022 года.

Сотрудник охранного предприятия Рамазан Магомедов, подозреваемый в совершении убийства ректора и его племянника Залимхана Мусаева, был задержан в марте 2023 года.



Гаджиева объявили в международный розыск в прошлом году, после того, как в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в организации убийства Садикова.

По данным издания, Гаджиев для совершения преступления привлек «не установленных следствием лиц» и передал им указание найти тех, кто за деньги мог бы убрать ректора.

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#ректор
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В ОАЭ сообщили, что у Путина появился новый союзник в Европе
Al Khaleej: Результаты выборов в Словакии стали ударом для Украины и Запада
10 апреля 2024, 08:58

Фото: iStock/ffikretow

Победа Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии оказалась серьезным ударом для Украины. Об этом пишет издание Al Khaleej.
Авторы статьи заявили, что помимо Киева, таким положением дел также не довольны его западные союзники.
«У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе», — говорится в статье.
Напомним, после своего избрания Пеллегрини заявил, что не допустит втягивания страны в военные действия, поэтому не намерен отправлять своих солдат на Украину.

Журналисты назвали его позицию ударом для Брюсселя, Вашингтона и Киева.

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ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину
10 апреля 2024, 08:48

Фото: istockphoto/sakhorn38

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Вашингтон планирует летом отправить на Украину первую партию из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, которые сейчас отбывают сроки в американских тюрьмах, а ранее состояли в наркокартелях. Федеральное бюро расследования (ФБР) отказалось комментировать это заявление.
РИА Новости направило письменный запрос на эту тему в Центральное разведывательное управление, совет национальной безопасности Белого дома и управление директора внешней разведки США. Он предсказуемо остался без ответа.

Как сообщили в пресс-бюро СВР, если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками будет благополучно реализован, то эта программа будет расширена за счёт привлечения к ней преступников из других стран. Отмечается, что процесс вербовки идёт через переговоры с главами наркокартелей, без разрешения которых ни один бандит не станет сотрудничать с американскими властями. Поэтому проект продвигается тяжело и медленно.

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#свр
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В Гагаузии раскрыли план действий в случае наступления войск со стороны Кишинева
Гуцул: Гагаузия обратится за помощью к РФ, если Кишинев введет войска в регион
10 апреля 2024, 06:37

Фото: iStock/Kichigin

Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что будет делать ее регион, если Молдавия отреагирует на провозглашение независимости Гагаузии вводом войск, передает РИА Новости.
Гуцул выразила надежду, что Кишинев не станет вводить войска в регион. В противном случае Гагаузия обратится за помощью к России.

«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», – отметила она.

Политик добавила, что Гагаузская автономия намерена остаться в составе Молдовы, но примет меры, если страна захочет интегрироваться с Румынией.

Ранее Гуцул заявила, что молдаване не хотят, чтобы Молдавия вступала в ЕС. По ее словам, Кишиневу не нужен никакой военный блок, в том числе НАТО.

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#нато
#румыния
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В Гагаузии заявили, что жители Молдавии не желают присоединяться к ЕС
Глава Гагаузии Гуцул: Жители Молдавии не желают вступать в состав ЕС
10 апреля 2024, 06:25

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Молдаване не хотят, чтобы их страна вступала в Европейский союз (ЕС), потому что мечтают о суверенном и нейтральном государстве, дружественном соседним странам, заявила глава региона Гагаузия Евгения Гуцул, сообщает РИА Новости.
По словам политика, в октябре молдавский народ проведет референдум о том, вступать ли ему в ЕС. Выступая от имени большинства народа, Гуцул заявила, что народ не желает вступать в ЕС.

«Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с РФ, и с Украиной, и с Румынией, и с ЕС», – отметила она.

По словам Гуцул, Молдове не нужен никакой военный блок, включая НАТО.

Ранее глава автономии заявила, что если Гагаузия провозгласит независимость, молдавские власти в Кишиневе могут направить в регион войска.

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#ес
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#нато
#россия
#украина
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«Показуха и позор»: Депутат Шеремет отозвался о Швейцарском саммите по Украине
10 апреля 2024, 05:58

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Член комитета по безопасности, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал саммит по Украине в Швейцарии. Его высказывания приводит РИА Новости.
Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине показным и позорным. По его словам, на этой встрече «государства без суверенитета будут плясать под дудку США». Он добавил, что представители государств примут участие в саммите, потому что их уговорили сделать это американские чиновники.

8 апреля Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило планы по организации конференции по Украине. Однако министерство заявило, что дата, время и место проведения еще уточняются.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня. Ожидается, что в конференции примут участие 80-100 стран.

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«Пусть перестанут влезать»: Посол в США о попытках Вашингтона влиять на РФ
10 апреля 2024, 05:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить вмешиваться во внутренние дела России, цитирует дипломата РИА Новости.
Антонов призвал США прекратить очернять Россию и вмешиваться в ее внутренние дела. Он подчеркнул, что Москва должна сама решать, «как ей жить».

«Все это – часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества. Применить набивший оскомину принцип «разделяй и властвуй», – отметил он.

Дипломат добавил, что Белому Дому «давно пора отказаться от ханжества» и манипулировать ценностями свободы, закона и справедливости. По его словам, авторитет Америки как демократического государства значительно снизился.

Ранее Антонов заявил , что Запад всеми силами затягивает расследования по «Северным потокам».

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#политика
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США планируют запрет использования программ «Касперского» в стране
CNN: США планируют запретить использовать программы «Касперского» в стране
10 апреля 2024, 04:26

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Администрация США планирует запретить американским гражданам и компаниям использовать программное обеспечение Касперского. Об этом решении сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Ожидается, что решение вступит в силу в мае. Решение было принято по соображениям национальной безопасности. По данным телеканала, правительственные учреждения США больше не смогут использовать программы от российских разработчиков. Однако подобные меры в отношении частных компаний и граждан являются «беспрецедентными».

В 2022 году США включили российскую «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих национальной безопасности страны. В список также попали две компании из Китайской Народной Республики.

В 2018 году программное обеспечение «Лаборатории Касперского» было запрещено для использования государственными учреждениями США, а в 2019 году запрет стал бессрочным. Тогда компанию обвинили в тесных связях с российской разведкой, но суды не смогли доказать обратное.

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#сша
#россия
#санкции
#запрет
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В НАТО отказались предоставлять доверие России в ходе переговоров по Украине
Замгенсека НАТО Джоанэ: РФ нельзя доверять на переговорах по Украине
10 апреля 2024, 04:01

Фото: iStock/Diy13

В интервью британской радиостанции LBC заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал не доверять России на возможных будущих переговорах по Украине. По его словам, отказ Москве в доверии объясняется ее желанием использовать ситуацию в своих целях.
«России нельзя доверять. Даже если она со временем начнет говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения», — заявил Джоанэ.

Он выразил уверенность, что Украина присоединится к альянсу в будущем, но не назвал возможную дату вступления. По его словам, НАТО имеет «моральное и юридическое обязательство поддержать Киев» и планирует продолжить расширение НАТО, если Россия победит.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты выступают за вступление Украины в НАТО в определенный момент в будущем.

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Новый план контрнаступления ВСУ назвали в Крыму классической схемой мошенничества

Российскую писательницу объявили в розыск МВД России
#нато
#россия
#украина
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Новый план контрнаступления ВСУ назвали в Крыму классической схемой мошенничества
Политолог Джаралла: Новое контрнаступление ВСУ – классическое мошенничество
10 апреля 2024, 03:23

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал новый план контрнаступления Украины, озвученный Владимиром Зеленским, классическим мошенническим планом, сообщает РИА Новости.
«Она проста: чтобы воровать – нужны деньги, чтобы деньги – нужны планы. Вот их и клепают во всех ведомствах на Украине», – пояснил он.

Аналитик отметил, что главная угроза для украинских руководителей заключается в том, что Запад заклеймит их как мошенников. Джаралла резюмировал, что в связи с этим Киев разрабатывает новые контрнаступательные меры, чтобы получить больше финансирования.

Ранее Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ. По словам главы государства, для проведения наступательных операций Украине необходимы современные системы вооружения от иностранных союзников, в том числе США.

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