Экс-депутата Госдумы Гаджиева обвинили в убийстве ректора Старикова

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В убийстве ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова обвинили бывшего депутата и иноагента Магомеда Гаджиева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на СК РФ.
Согласно материалам дела, СК раскрыл убийство Садикова, которое произошло в 2011 году. Расследование дела возобновлено в августе 2022 года.
Сотрудник охранного предприятия Рамазан Магомедов, подозреваемый в совершении убийства ректора и его племянника Залимхана Мусаева, был задержан в марте 2023 года.
Гаджиева объявили в международный розыск в прошлом году, после того, как в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в организации убийства Садикова.
По данным издания, Гаджиев для совершения преступления привлек «не установленных следствием лиц» и передал им указание найти тех, кто за деньги мог бы убрать ректора.
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Сотрудник охранного предприятия Рамазан Магомедов, подозреваемый в совершении убийства ректора и его племянника Залимхана Мусаева, был задержан в марте 2023 года.
Гаджиева объявили в международный розыск в прошлом году, после того, как в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в организации убийства Садикова.
По данным издания, Гаджиев для совершения преступления привлек «не установленных следствием лиц» и передал им указание найти тех, кто за деньги мог бы убрать ректора.
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Алёна Самарева