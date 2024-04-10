Экс-депутата Госдумы Гаджиева обвинили в убийстве ректора Старикова

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Вашингтон планирует летом отправить на Украину первую партию из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, которые сейчас отбывают сроки в американских тюрьмах, а ранее состояли в наркокартелях. Федеральное бюро расследования (ФБР) отказалось комментировать это заявление.