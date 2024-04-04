Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час

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Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час. Об этом сообщает La Repubblica.
Отмечается, что за рулем автомобиля был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, который известен под псевдонимом Dj Style Q. У Кестая есть жена и двое детей.
Машина на огромной скорости врезалась в ограждение на автостраде. От удара Ferrari разорвало пополам, передняя часть полностью выгорела. Модель сидела на пассажирском сиденье.
Прокуратура города Верчелли начала опознание обгоревших тел с помощью анализа ДНК. Уточняется, что опознать погибшую Краевскую следователям дорожной полиции помогло заявление об исчезновении, которое ранее подали в полицию ее друзья.
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Екатерина Коршунова