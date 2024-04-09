Беженец с Украины совершил массовое убийство в Варшаве

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В Варшаве полиция обвинила украинского беженца в убийстве четырёх человек. Об этом сообщает радиостанция Radio Ze, ссылаясь на на районного прокурора Шимона Банну.
Согласно сообщению, в центре Варшавы в заброшенном доме были обнаружены сразу четыре трупа. Изначально в убийстве подозревали семерых человек. Однако после проведения следственных действий обвинение предъявили украинцу, остальные же проходят по делу в качестве свидетелей. При этом личности убитых ещё не установлены. По предварительным данным, это люди без определённого места жительства.
Имя украинца не разглашается исходя из польских законов. Там имена и фамилии подозреваемых могут быть обнародованы только после приговора суда.
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