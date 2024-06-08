Экс-глава МИД Австрии Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России на части

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль подтвердила существование планов Запада о разделе РФ на части. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кнайсль, она слышала данное заявление от президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу российской территории на пять частей. Она отметила, что по этому вопросу были дебаты среди западных политиков.
Экс-глава МИД Австрии добавила, что задолго до 2022 года люди делали говорили о том, что было бы более разумно провести некую «балканизацию РФ».
Ранее Кнайсль сообщила о том, что Россия является частью восточного мира. Она утверждает, что конфликт Востока и Запада имеет под собой генетическую основу.
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Экс-глава МИД Австрии добавила, что задолго до 2022 года люди делали говорили о том, что было бы более разумно провести некую «балканизацию РФ».
Ранее Кнайсль сообщила о том, что Россия является частью восточного мира. Она утверждает, что конфликт Востока и Запада имеет под собой генетическую основу.
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Екатерина Коршунова