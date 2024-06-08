Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в социальной сети X потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.
По словам Шольца, для Украины возможен только справедливый мир. Он заключил, что Запад продолжает работу ради установления такого мира.
Примечательно, что многие политики подвергают сомнению подобные высказывания, поскольку справедливый мир, согласно западным представлениям, напрямую связан с поставками вооружений и эскалации конфликта.
Ранее премьер-министр республики Роберт Фицо написал в соцсети, что согласие ряда стран Запада с тем, чтобы Украина использовала их оружие по объектам на территории России, говорят о желании обострить конфликт.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Примечательно, что многие политики подвергают сомнению подобные высказывания, поскольку справедливый мир, согласно западным представлениям, напрямую связан с поставками вооружений и эскалации конфликта.
Ранее премьер-министр республики Роберт Фицо написал в соцсети, что согласие ряда стран Запада с тем, чтобы Украина использовала их оружие по объектам на территории России, говорят о желании обострить конфликт.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова