Экс-главком НАТО предложил ввести силы ООН на Украину для урегулирования

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Бывший главком войск НАТО в Европе Джеймс Ставридис для урегулирования конфликта на Украине предложил создать демилитаризованную зону, ввести туда силы ООН из Латинской Америки и Африки, а также отсрочить на несколько лет вступление Киева в Евросоюз и Североатлантический альянс. Своим мнением он поделился в статье для агентства Bloomberg. По его словам, также нужно учесть новые территориальные реалии — Крым и новые регионы остаются в составе России.
«Следующим шагом является достижение реального прекращения огня путем образования демилитаризованной зоны <...>, которую будут патрулировать противоборствующие стороны <...> Или, что, возможно, лучше, но менее вероятно, можно направить туда нейтральные силы ООН по поддержанию мира из Латинской Америки или Африки», — пояснил Ставридис.Отправной точкой для начала переговоров, по мнению экс-командующего, должен стать отказ Украины от вступления в Евросоюз на пять лет, а в НАТО — на десять.
Ранее Ставридис заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп может достичь урегулирования конфликта на Украине, вынудив ее отказаться от части территорий. По словам Ставридиса, после окончания СВО глава российского государства Владимир Путин останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует. Экс-главком НАТО подчеркнул, что это не самый плохой сценарий развития событий.
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