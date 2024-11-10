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В США рассказали, сколько территорий Украина потеряет к концу СВО

Экс-главком НАТО Ставридис: Украина потеряет 20% территорий к концу СВО
Фото: istockphoto.com/ru/Silent_GOS

Фото: istockphoto.com/ru/Silent_GOS

Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что Украина потеряет порядка 20% территорий по итогам специальной военной операции. Об этом сообщает CNN.
Согласно его мнению, это означает, что большая часть земель останется за Киевом. Также Украина может сохранить контроль над ресурсами, отметил Ставридис.

Он утверждает, что в ближайшее время Киеву будет предоставлен путь к членству в Североатлантический альянс (НАТО). Переговоры о прекращении огня и окончательном урегулировании конфликта займут несколько месяцев, заключил экс-главком НАТО.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино в Запорожской области
10 ноября 2024, 16:25

Фото: istockphoto.com/ru/Olena_Z

Расчет БПЛА гвардейского соединения ВС РФ уничтожил в районе населенного пункта Работино в Запорожской области разведгруппу ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным «Вохан».
Отмечается, что умелые и слаженные действия воздушного разведчика и ударного БПЛА позволили ликвидировать группу противника. По словам «Вохана», ВСУ пытались уйти, однако российские бойцы их не выпустили.




Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Командир БАРС-9: Петропавловка перешла под полный огневой контроль войск РФ
10 ноября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Населённый пункт Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем российских войск. Об этом сообщил командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным Сварожич.
В разговоре с РИА Новости российский военный подчеркнул, что все пути снабжения контролируются войсками РФ и простреливаются, поэтому ротация частей ВСУ и подвоз боеприпасов практически невозможны. Любая техника, которая пытается проехать, уничтожается плотным артиллерийским огнём. По словам офицера, всё снабжение, которое могут получить украинские войска в Петропавловке, это то, что доставляется пешком, группами по два-три человека.

Сварожич также рассказал, что противник совсем перестал контратаковать, но не отступает и явно намерен держать оборону до последнего. По словам командира БАРС-9, ВСУ пытаются оборонять даже полуразрушенные укреплённые опорные пункты и блиндажи.

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#техника
#новости
#днр
#всу
#вс рф
#удар
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Экс-полковник СБУ Стариков: Трамп поручит Вэнсу решать вопросы по Украине
10 ноября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Вновь избранный президент США Дональд Трамп не будет сам заниматься вопросами мирного урегулирования украинского кризиса. Он поручит это будущему вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.
Такое мнение высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. На своём YouTube-канале он предположил, что именно вице-президенту будут делегированы полномочия по взаимодействию с главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам мирного урегулирования на Украине. Сам же Трамп будет в основном заниматься Ближним Востоком.

По словам офицера, не стоит ожидать, что боевые действия прекратятся в ближайшем будущем. Однако не исключено, что США предпримут определённые шаги в направлении политического и дипломатического разрешения кризиса. Стариков считает, что этого можно ожидать после инаугурации Трампа, то есть не ранее 20 января.

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ВС РФ нанесли удар по украинской армии и иностранным наёмникам в Харьковской области
10 ноября 2024, 14:08

Фото: istockphoto/ zabelin

Российская армия нанесла удар по живой силе ВСУ и иностранным наемникам в Харьковской области, в результате которого противник потерял до 50 военнослужащих, информирует Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщева и Казачья Лопань Харьковской области», — передает Министерство обороны Российской Федерации.

Ещё военное ведомство уточнило, что Вооружённые силы Украины потеряли до 50 бойцов два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее пресс-служба министерства обороны РФ сообщала, что российская армия в ходе наступательной операции освободила населённый пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. В штурме принимали участие подразделения войсковой группировки «Центр».

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#всу
#вс рф
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#харьковская область
#солдаты
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ВСУ дважды атаковали дом в Шебекино, под завалами находится мужчина
Гладков: дрон ВСУ дважды атаковал дом в Шебекино, под завалами находится мужчина
10 ноября 2024, 14:01

Фото: istockphoto.com/ru/Diy13

Украинский дрон дважды атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Утверждается, что под завалами находится мужчина. В настоящее время жильцов дома эвакуируют.

Глава региона посетил Шебекино, чтобы проверить процесс восстановления поврежденного жилья. По его словам, он сам стал свидетелем того, как БПЛА врезался в дом на уровне четвертого этажа. Отмечается, что хозяин квартиры не пострадал.

Спустя некоторое время стало известно о повторном ударе беспилотника в тот же дом. Гладков сообщил о том, что будет развернут оперативный штаб.

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#квартиры
#дом
#бпла
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#оперативный штаб
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SHOT: ВС РФ уничтожили под Купянском терминалы Starlink и оставили ВСУ без связи
10 ноября 2024, 13:52

Фото: istockphoto/johan63

Российские войска уничтожили на Купянском направлении несколько терминалов спутникового интернета Starlink. Тем самым отдельные подразделения ВСУ на этом участке остались полностью без связи.
Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. В публикации указано, что ночью российские военные обнаружили, а затем уничтожили при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов сразу четыре терминала связи в окрестностях населённого пункта Кучеровка. В результате без возможности использовать спутниковый интернет остались украинские части в радиусе двух километров.

Украинские войска с 2022 года используют терминалы Starlink для связи между своими военнослужащими через интернет. Эти средства коммуникации стали привлекательной целью для российских военных и им зачастую удаётся оставить ВСУ без связи, уничтожая терминалы.

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#военные
#интернет
#всу
#техника
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В Курахово ДНР идут городские бои
10 ноября 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В подконтрольном Украине городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) начались городские бои, информирует ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.
«На территории города идут городские бои», — сообщают силовики.
Российские силовые структуры также передали, что Вооружённые силы Украины стараются «перебрасывать к городу небольшие группы солдат».

В настоящий момент клещи вокруг украинской армии сжимаются с северных, южных и западных пригородов, отмечают представители структур.

Ранее Минобороны Российской Федерации сообщало, что утром 10 ноября российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку из 70 дронов ВСУ. 34 беспилотных летательных аппаратов ликвидировали над Подмосковьем, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями.

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На видео попали последствия падения дронов ВСУ, сбитых в Подмосковье
Водитель заснял на видео последствия падения летевшего на Москву БПЛА
10 ноября 2024, 13:03

Фото: istockphoto.com/ru/Naypong

Последствия падения в районе подмосковного Раменского летевшего на Москву дрона ВСУ попали на видео. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
«Поврежден автомобиль, стоявший рядом с местом происшествия. На месте работают экстренные службы», — говорится в материале.

Водителю удалось заснять на видео последствия падения беспилотника в деревне Становое под Раменским. Согласно предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА на частный дом пострадал один человек.




По данным Минобороны России, средства ПВО утром отразили массированную атаку из 70 дронов ВСУ.

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Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Волченка в ДНР
10 ноября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска в ходе наступательной операции освободили населённый пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Наступление российских войск на Донбассе продолжает успешно развиваться. Новости об освобождении всё новых и новых населённых пунктов поступают практически каждый день. Противник не в состоянии удерживать занимаемые рубежи и вынужден отступать под натиском частей ВС РФ.

Иногда ВСУ предпринимают попытки контратак, но чаще всего они завершаются неудачей и приводят только к новым потерям и последующему ещё более стремительному продвижению российских войск. Как это было, например, под Купянском, где противник пытался контратаковать, но был рассеян артиллерией, а затем российские подразделения, преследуя отступающих, захватили 23 (!) опорных пункта ВСУ и приблизились к городу на расстояние в полтора километра.

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#всу
#вс рф
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