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Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что Украина потеряет порядка 20% территорий по итогам специальной военной операции. Об этом сообщает CNN.
Согласно его мнению, это означает, что большая часть земель останется за Киевом. Также Украина может сохранить контроль над ресурсами, отметил Ставридис.
Он утверждает, что в ближайшее время Киеву будет предоставлен путь к членству в Североатлантический альянс (НАТО). Переговоры о прекращении огня и окончательном урегулировании конфликта займут несколько месяцев, заключил экс-главком НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Он утверждает, что в ближайшее время Киеву будет предоставлен путь к членству в Североатлантический альянс (НАТО). Переговоры о прекращении огня и окончательном урегулировании конфликта займут несколько месяцев, заключил экс-главком НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова