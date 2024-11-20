Фото: iStocke-crow
Российские бойцы уничтожили более 200 иностранных наемников в Курской области с начала ноября. Такие данные приводит Shot.
По данным издания, за последние недели в Курской области ликвидировано до 210 иностранных наёмников. Среди них граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании. Уточняется, что иностранцы в рядах ВСУ массово гибнут при попытках выйти из окружения ВС РФ и создании коридора для эвакуации.
Оставшихся наемников пытаются экстренно эвакуировать из образующегося котла. В этом принимают участие даже тыловые железнодорожные украинские войска из 756-го полка охраны ГССП.
Также сообщается, что украинское командование попыталось перебросить резервы в Курскую область, чтобы эвакуировать раненых, однако прибывшие военные с задачей не справились и понесли значительные потери.
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Оставшихся наемников пытаются экстренно эвакуировать из образующегося котла. В этом принимают участие даже тыловые железнодорожные украинские войска из 756-го полка охраны ГССП.
Также сообщается, что украинское командование попыталось перебросить резервы в Курскую область, чтобы эвакуировать раненых, однако прибывшие военные с задачей не справились и понесли значительные потери.
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Элина Позднякова