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Бывший глава китайского МИДа Цинь Ган скончался в результате пыток. Об этом сообщает издание Politico.
По информации издания, в июле текущего года министр был отстранен от должности. Появилась информация, что он сотрудничает с западными разведками и передает спецслужбам сведения о ядерном оружии Китая. Также были обнародованы некоторые сведения о его личной жизни. Якобы Цинь Ган завел роман с корреспонденткой, которая родила ему наследника. Примечательно, что сын получил гражданство США.
Перед тем, как было сообщено о смерти министра, он долгое время не появлялся на публике.
Бывший глава ведомства скончался во время его лечения в военном госпитале. О причинах его смерти не сообщается. Однако по одной из версий, он подвергся пыткам.
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Перед тем, как было сообщено о смерти министра, он долгое время не появлялся на публике.
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Анастасия Крестьянова