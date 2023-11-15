Си Цзиньпин заявил о значимости отношений Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что он считает двусторонние отношения Китая и Соединенных Штатов «самыми важными» в мире, передает РИА Новости. В ходе встречи с Байденом он подчеркнул, что эти отношения следует рассматривать в контексте ускоряющихся глобальных изменений.