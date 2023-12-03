США разместят ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания влияния КНР

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Американские военные хотят разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в следующем году, чтобы сдержать влияние Китая. Об этом в беседе с изданием Nikkei Asia рассказал представитель Тихоокеанской армии США Роб Филлипс.
Отмечается, что это будет первый в регионе арсенал США после окончания холодной войны.
Филлипс рассказал, что планируется размещение наземной версии ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. При этом он не уточнил, когда именно и где будет размещено вооружение.
Напомним, что китайско-американские отношения начали ухудшаться ещё при Дональде Трампе, который начал некую «торговую войну». С приходом к власти в США нынешнего президента Джо Байдена ситуация ещё больше усугубилась. В настоящее время наблюдается бойкот китайской стороной сотрудничества по ряду направлений, в числе которых и оборонная сфера.
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Филлипс рассказал, что планируется размещение наземной версии ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. При этом он не уточнил, когда именно и где будет размещено вооружение.
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Анастасия Чинкова