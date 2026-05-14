Экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака арестовали

14 мая 2026, 09:47

Андрей Ермак

Экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака отправили под стражу на 60 дней по делу о легализации имущества. Суд назначил залог в 180 миллионов гривен, это более 4 миллионов долларов. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.