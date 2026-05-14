Экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака арестовали
Экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака отправили под стражу на 60 дней по делу о легализации имущества. Суд назначил залог в 180 миллионов гривен, это более 4 миллионов долларов. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Перед началом заседания политик сказал журналистам, что дела у него «нормально» и причин для волнения он не видит. Ранее экс-чиновник заявлял, что не располагает такой суммой для выхода под залог. По версии украинских силовиков, деньги на крупную стройку шли через деятельность «преступной организации Миндича». Они считают, что мужчина привлекал к схеме и других людей.
Напомним, что в январе 2026-го Ермак возобновил адвокатскую деятельность спустя почти шесть лет после ее приостановки. В начале весны политик стал главой комитета Национальной ассоциации адвокатов по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины.
Читайте также: