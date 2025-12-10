На Украине раскрыли местонахождение Ермака
Дубинский: Ермак находится в здании СВР в Киеве, а не на фронте
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не отправился на фронт, несмотря на обещания после отставки. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время экс-чиновник находится в здании СВР на Нагорной улице в Киеве. Возможность оставаться там ему дал глава ведомства Олег Иващенко.
«Ермак ни на какой фронт не поехал, а держит оборону в Службе внешней разведки. <…> Сидит в теплом-теплом кабинете и пытается рулить своими людьми, которых расставил за семь лет везде», — заявил нардеп.Он также отметил, что по улицам украинской столицы Ермак передвигается только в сопровождении охраны.
Ранее аналогичное предположение высказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его мнению, экс-чиновник может оставаться в Киеве и продолжать работать на Зеленского.