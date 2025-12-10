На Украине раскрыли местонахождение Ермака

10 декабря 2025, 18:42

Дубинский: Ермак находится в здании СВР в Киеве, а не на фронте

Андрей Ермак

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не отправился на фронт, несмотря на обещания после отставки. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.





По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время экс-чиновник находится в здании СВР на Нагорной улице в Киеве. Возможность оставаться там ему дал глава ведомства Олег Иващенко.

«Ермак ни на какой фронт не поехал, а держит оборону в Службе внешней разведки. <…> Сидит в теплом-теплом кабинете и пытается рулить своими людьми, которых расставил за семь лет везде», — заявил нардеп.