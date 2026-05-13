В Киеве обвинения против Ермака назвали атакой на Зеленского
Обвинения, выдвинутые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) против экс-главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака, могут рассматриваться как атака на Владимира Зеленского. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
Журналист сейчас находится в Киеве и лично наблюдает за происходящими событиями. По его словам, активные действия антикоррупционных органов в отношении Ермака могут быть сигналом главе киевского режима со стороны Вашингтона. Таким образом, как утверждает Ваннер, США пытаются склонить Зеленского к подписанию мирного договора с Россией.
Напомним, 11 мая НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен, полученных в результате строительства элитного жилья в Киевской области. Суд уже арестовал недвижимость в рамках расследования по этому делу.
