Экс-посол Бакланов: Роль в новом миропорядке играют РФ, КНР и Саудовская Аравия

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Зампред совета Ассоциации российских дипломатов и экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов высказал мнение о том, что в создании нового мирового порядка сейчас играют основную роль Россия, Китай и Саудовская Аравия.
«Сейчас от того, как будет происходить отладка новых направлений нашего взаимодействия, и будет предопределено дальнейшее развитие того, что мы называем новый международно-политический и финансово-экономический порядок. Его надо создавать. Он сам по себе не сформируется», — заявил в беседе с «Царьградом» Бакланов.
Он напомнил, что 1970-80-е годы установить новые «правила игры» в мире уже пытались, однако тогда Западу удалось перехватить инициативу.
«Путин заявил, что обсудит с президентом ОАЭ ситуацию в горячих точках, в том числе в Палестине и на Украине», — приводит argumenti.ru соответствующее сообщение ТАСС.
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