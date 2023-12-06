В честь прилета Путина в ОАЭ истребители нарисовали триколор России

Фото: сайт Кремля
Российский триколор в небе над Абу-Даби появился в честь прибытия в страну президента Владимира Путина.
Когда российский лидер приехал во дворец на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, арабские истребители распылили краски в цветах российского флага.
Владимира Путина приветствовали залпами артиллерии, а дорогу кортежа российского лидера обрамляли верблюды и кавалерия.
Прежде сообщалось, что в ОАЭ начались переговоры Владимира Путина и главы арабского государства. Лидеры стран поприветствовали друг друга и отметили продолжающийся рост и укрепление двусторонних отношений. Одной из тем переговоров станет эскалация конфликта Палестины и Израиля, а также СВО на территории Украины.
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Владимира Путина приветствовали залпами артиллерии, а дорогу кортежа российского лидера обрамляли верблюды и кавалерия.
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Анастасия Крестьянова