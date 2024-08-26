Экс-посол Украины в Казахстане Врублевский* заочно получил шесть лет тюрьмы

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Бывший посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский* заочно приговорён к шести годам тюремного заключения. Это он в своё время призывал «убивать как можно больше русских».
Именно такое наказание запрашивала для дипломата сторона обвинения, передаёт РЕН.ТВ. Ранее Пётр Врублевский* был объявлен в федеральный и международный розыск. Он обвиняется по части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).
Как выяснили следователи, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, выражающее презрительное и враждебное отношение, а также побуждающее применять насильственные действия в отношении граждан России.
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Александр Бойцов