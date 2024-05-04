«Абсолютная чушь»: Посол Абаев высказался о русофобии в Казахстане

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Утверждения о русофобии в Казахстане являются абсолютной чушью, с таким заявлением выступил посол страны в РФ Даурен Абаев в беседе с ТАСС.
«Это абсолютная чушь. Никакой русофобии в Казахстане нет», — заявил Абаев.
Дипломат напомнил, что в Казахстане проживают более трёх миллионов этнических русских. Абаев подчеркнул, что Россия и Казахстан имеют общую историю, а также схожую культуру и традиции.
Посол назвал фейком сообщения о русофобии в Казахстане, которую распространяют некие анонимные Telegram-каналы. По его словам, средства массовой информации склонны акцентировать внимание на негативных моментах, забывая о случаях тесного российско-казахского сотрудничества.
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Евгения Парфентьева