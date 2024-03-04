Экс-посла Украины в Казахстане заочно арестовали за слова о русских

Фото: РИА Новости/ Виктор Толочко
Московский суд заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского по уголовному делу о его призывах убивать по всему миру как можно больше русских. Его объявили в федеральный и международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Кроме того, украинскому дипломату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания обвиняемого на территории страны.
Дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Росфинмониторинг в феврале внес Врублевского в список террористов и экстремистов.
В августе 2022 года в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Позднее дипломата сняли с должности.
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Дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Росфинмониторинг в феврале внес Врублевского в список террористов и экстремистов.
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