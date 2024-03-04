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Экс-посла Украины в Казахстане заочно арестовали за слова о русских

04 марта 2024, 05:06
Фото: РИА Новости/ Виктор Толочко

Фото: РИА Новости/ Виктор Толочко

Московский суд заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского по уголовному делу о его призывах убивать по всему миру как можно больше русских. Его объявили в федеральный и международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Кроме того, украинскому дипломату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания обвиняемого на территории страны.

Дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Росфинмониторинг в феврале внес Врублевского в список террористов и экстремистов.


В августе 2022 года в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Позднее дипломата сняли с должности.

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Хейли впервые побеждает на праймериз республиканцев в США
04 марта 2024, 05:26

Фото: iStock/ gguy44

Бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах республиканцев в Соединенных Штатах в текущем электоральном цикле.
Удачным для Хейли стали праймериз в столичном округе Колумбия.

Ее победу там по итогам обработки порядка 99% бюллетеней прогнозируют ведущие американские СМИ: агентство Associated Press, газеты The Washington Post и The New York Times, телеканалы ABC и CNN. Согласно подсчетам, Хейли набирает в Колумбии около 63%, а ее соперник — республиканец Дональд Трамп — около 33%.

Трамп выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки. Фактически, на данный момент конкуренцию ему составляет только Хейли.

Очередные выборы президента пройдут в США 5 ноября. Действующий глава гсоударства демократ Джо Байден будет добиваться переизбрания.

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Зеленский: ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали
04 марта 2024, 02:08

Фото: iStock/ Stadtratte

Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за пределы морали, высказался украинский президент Владимир Зеленский насчет польских протестующих фермеров. Его слова передает РИА Новости.
«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — сказал президент Украины.

Он также осудил эксплуатирование конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.

Польские фермеры, протестуя по всей стране, перекрывают дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они высыпают зерно из фур и железнодорожных вагонов.

Отношения между сторонами ухудшились после введения эмбарго на украинское зерно. Еврокомиссия в сентябре отказалась продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в приграничные европейские страны, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Тогда Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении запрета в одностороннем порядке.

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Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России
04 марта 2024, 01:47

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Вступившие в НАТО Финляндия и Швеция примут участие в учениях Nordic Response 2024, который пройдут рядом с российскими границами, сообщает РИА Новости.
Учения Nordic Response являются частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender. Они пройдут на севере Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта. В учениях примут участие свыше 20 тыс. военных из 13 стран. Это Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США, уточнили в вооруженных силах Норвегии. На учениях задействуют более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, более сотни истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

Финляндия направит 4,1 тысячи военнослужащих и около 700 единиц техники, включая 12 истребителей F/A-18 Hornet, проинформировали в Минобороны и ВС страны. Швеция задействует 4,5 тысячи человек личного состава из всех видов войск, добавили в шведском Минобороны.

Формальное подписание акта о присоединении Швеции к альянсу состоится в ближайшее время. Фактически же страна стала членом НАТО после того, как Венгрия ратифицировала заявку на ее вступление.

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МИД Латвии объяснил Илону Маску причину сушествования НАТО
03 марта 2024, 20:43

Фото: iStock/Sinenkiy

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, НАТО служит «противовесом России и другим врагам свободного мира». Это заявление было сделано в соцсети Х в ответ на комментарий предпринимателя Илона Маска о целесообразности дальнейшего существования альянса.
«Уважаемый Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать вечно, — это Россия и прочие недруги свободного мира», — написал Ринкевич.
Маск не одинок в своих сомнениях. НАТО создавалась, как организация противостоящая странам Варшавского договора. После распада Советского Союза необходимость в НАТО отпала.

Ранее Илон Маск так и прокомментировал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после развала СССР НАТО следовало бы распустить, и поинтересовался, почему Североатлантический альянс все еще существует.

И Илон Маск и Эвид Сакс сходятся на мысли: расширение альянса на Восток создало вокруг военного блока атмосферу ещё большей враждебности.

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#россия
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#илон маск
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«Очень мрачный портрет»: Кнайсль высказалась о перехвате переговоров из Бундесвера
Кнайсль: Переговоры военных из ФРГ показывают непрофессионализм армейской элиты
03 марта 2024, 18:15

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Обнародованные переговоры офицеров Бундесвера рисуют очень мрачный портрет военной элиты ФРГ, с таким заявлением выступила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с «РИА Новости».
«(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию», — заявила собеседница агентства.

Глава RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в сети переговоры высшего военного руководства Германии, на которых офицеры обсуждают передачу Вооружённым силам Украины крылатых ракет большой дальности Taurus для ударов по российской инфраструктуре.

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#германия
#россия
#переговоры
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«Комик, но не президент»: Глава Сирии метко высказался о Зеленском
Асад: Зеленский в роли комедианта был успешнее, чем на посту президента
03 марта 2024, 17:37

Украинский лидер Владимир Зеленский был гораздо успешнее в роли комика, чем президента, с таким заявлением выступил глава Сирии Башар Асад в интервью для «Соловьев Live».
«Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации», — прокомментировал ситуацию Асад.

Журналист спросил сирийского лидера, повлияли на него санкции. На это он ответил, что они «вызвали у него нервное расстройство».

Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. При этом, до этого он приобрёл популярность в качестве шоумена, комика, актёра кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёра, сценариста, продюсера кино и телевидения, телеведущего, певца, пародиста и юмориста.

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#владимир зеленский
#украина
#сирия
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В Канаде заявили о введении антироссийских санкций из-за смерти Навального*
Глава МИД Канады Жоли: против России введут санкции из-за смерти Навального*
03 марта 2024, 17:33

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Правительство Канады планирует ввести санкции против России из-за смерти Алексея Навального*.
Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, передает Reuters.

Уточняется, что ограничения будут относи ться к шести российским должностным лицам. Известно, люди к которым будут введены санкции, это «высокопоставленные чиновники и сотрудники прокуратуры, судебных органов и исправительных учреждений России».

Из-за смерти Алексея Навального* в колонии санкции против Российской Федерации уже были введены США, Великобританией и Австралией. В МИД Канады в прошлом месяце был вызван посол России Олег Степанов, ему было выражено осуждение.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу передало информацию о гибели Навального* в колонии.

*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России

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#санкции
#мид
#ограничения
#сотрудники
#канада
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В США заявили о потере Байденом своих сторонников
The New York Times: часть сторонников Байдена готова проголосовать за Трампа
03 марта 2024, 17:11

Фото: istockphoto / rarrarorro

Каждый десятый сторонник действующего лидера Америки Джо Байдена на выборах 2020 года гоов теперь проголосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
Об этом говорят опросы, проведенные изданием The New York Times совместно с Сиенским колледжем.

Согласно полученным данным, лишь 83 процента избирателей, отдавших голос за Байдена в 2020 году, на предстоящих выборах планируют поддержать действующего президента. При этом экс-президент США Трамп сейчас надеется на поддержку 97 процентов своих прежних сторонников.

Помимо этого, результаты опроса показывают недовольство жителями США политикой нынешней администрации. 47 процентов американцев считают, что их лидер не выполняет все свои обязанности. Лишь четверть респондентов верят, что Америка двигается в правильном направлении и их все устраивает.

Среди главных проблем участники опроса выделяют ситуацию в экономике.

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Башар Асад поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах в России
03 марта 2024, 16:09

Фото: сайт Кремля, ТАСС/Владимир Гердо

Президент Сирии Башар Асад открыто выразил поддержку кандидатуре действующего главы российского государства Владимира Путина на предстоящих выборах президента Российской Федерации, сообщает ТАСС.
В эксклюзивном интервью телеканалу «Соловьев Live», которое транслировалось на «Россия-1» и «Смотрим», Асад отметил значительный вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии. Он подчеркнул, что фигура Путина, принявшего решение оказать помощь Дамаску в этом вопросе, имеет большое значение для сирийского народа.

«Для нас человек, который принял решение дать отпор террору в Сирии, разумеется, имеет значение», - заявил Асад.
Президент Сирии также выразил уверенность, что дальнейшее пребывание Путина на посту президента России будет благоприятным для его страны.

Асад позитивно оценил решения, принятые Путиным, которые, по его мнению, возвращают России ее ведущую роль на международной арене и восстанавливают геополитический баланс.

«Россия сегодня является страной, от которой зависит судьба мира», - подчеркнул сирийский лидер.
Выборы президента Российской Федерации пройдут три дня: 15, 16 и 17 марта.

Поддержка Башара Асада в адрес Путина является отражением тесных отношений между Сирией и Россией, сложившихся в последние годы. Россия оказала значительную военную и дипломатическую поддержку Асаду в войне против терроризма, что помогло ему удержаться у власти и сохранить территориальную целостность страны.

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