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Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка», что Украина не должна сдерживаться в применении «агрессии» против России, даже если это включает в себя угрозу уничтожения населения.
Он отметил, что, по его мнению, «агрессию можно противостоять только еще более сильной агрессией».
В своем комментарии Табах привел примеры исторических событий, таких как «уничтожение половины населения» Третьего рейха и сброс атомных бомб американцами на японские города Хиросиму и Нагасаки.
Гарри (Юрий) Табах родом из семьи эмигрантов из Москвы, которые переехали в США в 1976 году. Он занимал различные должности в Госдепе, включая работу в американском посольстве в России. В конце 2000-х годов он возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве, ответственной за взаимодействие между военным комитетом НАТО и Минобороны России. Он вышел в отставку в 2011 году.
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В своем комментарии Табах привел примеры исторических событий, таких как «уничтожение половины населения» Третьего рейха и сброс атомных бомб американцами на японские города Хиросиму и Нагасаки.
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Артем Кузьмин