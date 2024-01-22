Кандидат в президенты США Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель
Бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, являющаяся единственным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, заявила, что не планирует отказываться от участия в гонке и собирается победить. Об этом пишет РИА Новости.
«В этой гонке участвовали 14 человек, было много мужчин, все они выбыли, кроме Трампа. Все свелось к вопросу: «Чего вы хотите? Ещё больше того же или чего-то новенького?», — сказала Хейли в ходе встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир, где 23 января состоятся республиканские праймериз.
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