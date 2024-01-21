МО Украины и посольство США провели первую проверку переданного Киеву оружия

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Служба внутреннего аудита Минобороны Украины, представители ВСУ и сотрудники отдела оборонного сотрудничества посольства США провели первую совместную проверку переданного Киеву оружия. Инспекция прошла в одной из воинских частей, сообщило украинское военное ведомство.
Напомним, что на прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США намерены обеспечить большую подотчетность поставляемого Киеву оружия. До этого издание The New York Times со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона сообщило, что американские чиновники недостаточно контролировали военную помощь Украине, из-за чего сложно говорить о ее использовании по назначению. Речь идет, в частности, о переносных ракетных комплексах, дронах-камикадзе и приборах ночного видения на сумму более $1 млрд.
В докладе инспектора говорилось о том, что представители Пентагона и дипломаты в США и Европе не смогли чётко и правильно отчитаться о порядка 40 тысячах единиц вооружения. По закону они должны были внимательно следить за ним. При этом в документе не приводились конкретные примеры неправильного применения оружия, переданного Украине.
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