Фото: iStock/Derek Brumby
Россия — единственная в мире страна, которая способна противостоять странам Запада. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью Hlavný dennik.
«Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. Они не могут победить Россию. Русские умеют воевать. Они патриоты», — Чарногурский.
По его словам, после провала США на Украине доллар обесценится и утратит статус мировой расчетной единицы. При этом в Америке может произойти экономический упадок, или даже распад Штатов.
Таким образом, Чарногурский поддержал российскую СВО, которая началась в ответ на враждебные действия альянса.
Читайте также:
В Киеве признали превосходство российской армии
Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
Politico: Зеленский хотел ехать на саммит ЕС, но его визит был отменён
Элина Позднякова