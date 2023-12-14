Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС

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Австрия заблокировала принятие властями Евросоюза 12-го пакета антироссийских санкций из-за включения Raiffeisen Bank International в чёрный список Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.
Напомним, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank в чёрный список в связи с тем, что российское подразделение банка после начала спецоперации продолжило свою работу на территории России.
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Анастасия Чинкова