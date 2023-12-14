Politico: Зеленский хотел ехать на саммит ЕС, но его визит был отменён

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Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать на саммит Европейского союза, проведение которого запланировано на 14-15 декабря. Однако его визит был отменён.
Причиной того, почему этого не произошло, называется именно неопределённость позиции ЕС по вступлению Украины в организацию. Например, венгерский премьер Орбан ранее предлагал вообще не выносить этот вопрос на повестку саммита, не исключая того, что его страна применит право вето в случае, если вопрос о присоединении Украины к ЕС будет решён положительно.
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Александр Бойцов