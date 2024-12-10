Экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву

Майя Санду (Фото: РИА Новости/Родион Прока)
Бывший президент Молдавии Игорь Додон написал в своем Telegram-канале, что действующему главе государства Майе Санду в условиях энергетического кризиса нужно было лететь на переговоры в Москву.
По словам Додона, Санду не нужно было отправляться в Брюссель для встречи с чиновниками Еврокомиссии и Североатлантического альянса (НАТО) во время энергетического кризиса в стране. Он отметил, что президенту Молдавии надо как можно скорее отправляться в Москву и договариваться о транзите газа через Киев.
Додон также указал на необходимость формирования объединенного кризисного центра с участием представителей Молдавии и Приднестровья для решения общих вопросов.
Напомним, на сегодняшний день Майя Санду находится с визитом в Брюсселе, где у нее запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте и выступление перед советом блока.
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Додон также указал на необходимость формирования объединенного кризисного центра с участием представителей Молдавии и Приднестровья для решения общих вопросов.
Напомним, на сегодняшний день Майя Санду находится с визитом в Брюсселе, где у нее запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте и выступление перед советом блока.
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Екатерина Коршунова