Меркель назвала поставки в ФРГ газа из РФ давней взаимовыгодной традицией

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон. Об этом информирует телеканал France 2.
Меркель назвала условия, при которых Берлин получал топливо по выгодной цене, «беспроигрышной ситуацией», которая «началась во времена холодной войны» и продолжилась в период ее пребывания у власти.
По словам экс-канцела, это является ошибкой.
Напомним, в конце ноября Меркель заявила, что не испытывает сожалений по поводу своего решения одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2» несмотря на протесты Соединенных Штатов Америки.
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По словам экс-канцела, это является ошибкой.
Напомним, в конце ноября Меркель заявила, что не испытывает сожалений по поводу своего решения одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2» несмотря на протесты Соединенных Штатов Америки.
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Екатерина Коршунова