Молдавия попросила «Газпром» заранее внести ясность относительно поставок газа в 2025 году

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Молдавия попросила «Газпром» заранее объяснить ситуацию с предстоящими поставками природного газа, не дожидаясь 31 декабря. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, информируют РИА Новости.
Если «Газпром» в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет понятно, есть ли новый транзитный контракт через Украину.
Министр энергетики Молдавии также отметил, что отправил «Газпрому» письмо — в нём он рассказал о вариантах устранения кризисной ситуации, если украинский транзит приостановится. Ответ от российской компании он пока не получил.
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«Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты. У «Газпрома» есть контракт на поставку газа с «Молдовагазом», но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства», — подчеркнул Виктор Парликов.
Министр энергетики Молдавии также отметил, что отправил «Газпрому» письмо — в нём он рассказал о вариантах устранения кризисной ситуации, если украинский транзит приостановится. Ответ от российской компании он пока не получил.
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Ольга Енгалычева