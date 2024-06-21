Экс-разведчик США заявил о последствиях решения Путина

Фото: сайт Kremlin.ru
Стратегическое соглашение, подписанное президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, может заложить основу для структуры евразийской безопасности в обход США, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на YouTube.
Он напомнил о словах российского лидера, который сказал, что пришло время создать структуру безопасности Евразии.
Также он заявил, что «с Россией шутки плохи». Собеседник выразил мнение, что угроза Вашингтона и Сеула нанести «превентивные» удары по Пхеньяну исчезла из-за усиления присутствия Москвы в регионе.
Соглашение о стратегическом партнерстве было подписано с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Он обязывает страны помогать друг другу в случае нападения на 1 из них.
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«Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало», – отметил Риттер.
Также он заявил, что «с Россией шутки плохи». Собеседник выразил мнение, что угроза Вашингтона и Сеула нанести «превентивные» удары по Пхеньяну исчезла из-за усиления присутствия Москвы в регионе.
Соглашение о стратегическом партнерстве было подписано с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Он обязывает страны помогать друг другу в случае нападения на 1 из них.
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Александр Климов