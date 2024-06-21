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Экс-разведчик США заявил о последствиях решения Путина

Риттер: договор России с КНДР станет основой архитектуры безопасности в Евразии
21 июня 2024, 23:30
Фото: сайт Kremlin.ru

Фото: сайт Kremlin.ru

Стратегическое соглашение, подписанное президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, может заложить основу для структуры евразийской безопасности в обход США, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на YouTube.
Он напомнил о словах российского лидера, который сказал, что пришло время создать структуру безопасности Евразии.

«Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало», – отметил Риттер.



Также он заявил, что «с Россией шутки плохи». Собеседник выразил мнение, что угроза Вашингтона и Сеула нанести «превентивные» удары по Пхеньяну исчезла из-за усиления присутствия Москвы в регионе.

Соглашение о стратегическом партнерстве было подписано с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Он обязывает страны помогать друг другу в случае нападения на 1 из них.

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В Британии заявили о нежелании скрипачей участвовать в расследовании
Guardian: Скрипали не желают принимать участие в слушании по делу об отравлении
21 июня 2024, 23:50

Фото: iStock/nevenmn

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят присутствовать на слушании в Великобритании по делу об отравлении в Солсбери по соображениям безопасности, сообщает издание The Guardian, сославшись на информацию, полученную в ходе предварительного слушания.
Согласно публикации, Скрипали считают, что сведения, которую они предоставили правоохранительным органам, достаточно, и их присутствие на встрече является необязательным. В то же время семья британки Дон Стерджес, которая предположительно стала жертвой отравляющих веществ, указала, что хотела бы включить Скрипалей в список возможных свидетелей.

В статье также указывается, что правительство Великобритании призвало к усилению мер безопасности на слушаниях, включая обеспечение 15-минутной задержки трансляции в случае раскрытия данных, которые могут нанести ущерб национальной безопасности.

Ранее российское посольство в Великобритании заявило, что британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения к конфронтации с Россией. Дипломатическая миссия отметила, что в течение многих лет истинные обстоятельства инцидента не раскрывались Лондоном, который отказался от сотрудничества, предложенного Москвой.

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#великобритания
#отравление
#посольство
#россия
#дипломат
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На Украине установили рекорд по пыткам одновременного бегства от мобилизации
47 украинцев задержали при попытке бегства из страны от мобилизации
21 июня 2024, 23:19

Фото: iStock/ronstik

Украинские силовики в пятницу задержали 47 человек призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации при помощи бегства из страны, сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.
Он пояснил, что пограничники совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) организовали операцию в Одесской области недалеко от границы с Молдавией. В результате были обнаружены четыре микроавтобуса и один автомобиль сопровождения. Помимо уклонистов, были задержаны семь организаторов.

Глагола отметил, что эта цифра является «рекордной». Кроме того, по его информации, каждый из уклонистов заплатил контрабандистам от пяти до десяти тысяч долларов (430-860 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что украинские пограничники установили противопехотные мины в приграничной зоне, чтобы остановить поток желающих пересечь реку Тиса и добраться до соседней Румынии. По крайней мере, один из уклонистов стал жертвой.

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#армия
#румыния
#выплаты
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Британским уклонистам пригрозили наказаниями в случае отказа от службы
Сунак: правительство Британии рассматривает систему наказаний за отказ от службы
21 июня 2024, 23:07

Фото: сайт правительства Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил лишать граждан водительских прав в случае отказа от военной службы, передает газета Daily Mail.
«У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, которые уже приняты в Европе. Существует множество различных вариантов», – заявил глава британского правительства.

Сунак допустил лишение водительских прав молодых людей и ограничение их доступа к финансам.

«В Европе огромное множество разных моделей, и мы их рассмотрим», – отметил он.

Ранее стало известно, что некоторые члены Консервативной партии Великобритании предложили себя на место нынешнего премьер-министра Риши Сунака после выборов.

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#выборы
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#финансы
#призыв
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Украина ограничит въезд гражданам Израиля в ответ на его действия
21 июня 2024, 22:35

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Украинское посольство на странице в соцсети заявило, что Украина ограничит въезд гражданам Израиля в ответ на его действия. Об этом информирует РИА Новости.
Гражданам стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, придется подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней.

«Украина и Израиль поддерживают тесные связи с момента введения безвизовой политики в 2010 году. Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим», — отмечается в посте.

В посольстве уточнили, что украинская сторона решила ввести ответные меры для граждан Израиля, включая паломников, которые ежегодно посещают Украину. В Киеве заявили, что остаются открытыми к диалогу с Израилем для согласования этих изменений.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Израиле заработает пилотная программа электронных разрешений на въезд для туристов из большинства стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию и Украину.

Россия заключила с КНДР договор об автоматической военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#ограничение
#израиль
#украина
#меры
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Херш: демократы могут поменять Байдена при проигрыше им первых дебатов Трампу
21 июня 2024, 21:53

Фото: РИА Новости/Срингер

Нынешнего главу Белого дома Джо Байдена демократы могут поменять, как претендента на пост руководителя страны при проигрыше им дебатов бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом в своем материале, опубликованном в личном блоге на Substack, заявил журналист Сеймур Херш.
Он отметил, что, если Байден плохо себя покажет, то с ним и советниками его семьи могут договориться.

«Он приедет на съезд демократов в Чикаго в августе и примет поздравление как победитель борьбы за номинацию, а потом откажется от нее и оставит процесс открытым для всех», – написал Херш.

Если указанный сценарий произойдет, то кандидатом в президенты США могут выбрать калифорнийского губернатора Гэвина Ньюса или руководителя штата Иллинойс Джея Притцкера.

Херш добавил, что с ним говорил старый друг Байдена, признаваясь, что внутри партии уже идут такие разговоры.

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#мир
#сша
#джозеф байден
#выборы
#новости
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Россия заключила с КНДР договор об автоматической военной помощи
21 июня 2024, 21:50

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Россия заключила с КНДР договор об автоматической военной помощи.
Об этом пишет издание «Правда.Ру».

По данным источника, российский лидер с председателем КНДР Ким Чен Ыном подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Это соглашение предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора». Таким образом будут легализованы взаимные поставки вооружений, боеприпасов, а также технологий.

Помимо этого, было объявлено о строительстве нового автомобильного моста через реку Туманная. Это обеспечит новые возможности для поставок и торговли в обе стороны.

Ким Джин Хо в статье для Mindlenews.com писал, что «Россия выбрала Северную Корею». Однако на протяжении десятилетий поддерживала Южную. По его словам, Сеул виноват в том, что игнорировал предупреждения РФ «не становиться жертвой геополитических экспериментов», отмечается в материале.

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#россия
#соглашение
#лидер
#поставки
#кндр
#рф
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Социальная газификация с начала года охватила 6 тыс. подмосковных домов
21 июня 2024, 21:34

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Московской области с начала года по программе социальной газификации к централизованному газоснабжению подключили 6 тыс. домов. Для этого построено 60 км новых газопроводов, а до конца года положат ещё 800 км, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
Всего за время действия президентского проекта газом обеспечены дома 315 тыс. жителей региона. Программа социальной газификации Подмосковья стала самым масштабным проектом в России
«Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. Сейчас мы уже выполнили пуск газа в 52,7 тыс. домов. В этом году планируем 20 тыс. пусков. Это значит, что ещё 60 тыс. жителей получат тепло в дома», – отметил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Социальная газификация – бессрочный проект, который действует в газифицированных населённых пунктах. С апреля в него вошли СНТ, расположенные в границах газифицированных населённых пунктов региона. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Для этого нужно подать заявку через Личный кабинет клиента.

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#минэнерго мо
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Да или нет: эксперт ответил, согласится ли Россия на новый ядерный договор с США
Политолог Маркелов: РФ согласится подписать ядерный договор с США при интересе
21 июня 2024, 19:20

Фото: istockphoto/IG_Royal

Россия может подписать новый договор о ядерном вооружении с США, если документ будет ей интересен, то есть будет отвечать российской концепции и идеологии в XXI веке.
Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Сергей Маркелов. По словам эксперта, чтобы Россия подписала договор, он должен давать возможность развиваться, а также вести дружбу с тем, с кем российская сторона хочет это делать и не лишать ее самостоятельности. Таким образом, если соглашение укрепит концепцию мировой многополярности, и это будет прописано, то Россия подпишет его.

«Если договор не удовлетворит наши интересы, то Россия не будет ничего подписывать. И тогда каждый будет использовать свое влияние на ту часть земного шара, на которую он может влиять», – сказал Маркелов.

По мнению политолога Юрия Светова, реализация такого соглашения сейчас невозможна, ведь страны фактически являются соперниками, учитывая ситуацию на Украине. Кроме того, при помощи этого договора, считает Светов, Штаты хотят «связать по рукам» Россию, приостановив ее ядерный потенциал.

«Президент РФ в ходе визита во Вьетнам подчеркнул, что стоит угроза государственности России, потому что американцы давят по всем фронтам», – сказал Светов.

Новый договор о ядерном оружии нужен США только для того, чтобы показать своим партнерам, что они держат ситуацию под контролем, являются «хранителями некоего мира» на Земле.

Сейчас Китаю, РФ и США, как мировым державам, нужно давать друг другу сигналы, сдерживающие от использования ядерного оружия. Американская сторона просто хочет сыграть на опережение, чтобы потом диктовать условия всему миру.

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#мир
#россия
#сша
#европа
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#ядерное оружие
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Путин заявил о готовности обсудить с НАТО систему безопасности в Евразии
Путин заявил о готовности РФ обсуждать безопасность со странами НАТО
21 июня 2024, 19:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обсуждать создание евразийской системы безопасности в том числе со странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава российского государства отметил, что обсуждение будет возможно в том случае, когда страны Североатлантического альянса будут к этому готовы. Путин подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, а также создать систему институтов, механизмов и договоренностей по данному вопросу.

Российский лидер заключил, что в сегодняшней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но все может измениться, если получится сформировать надежную систему безопасности.

Ранее сообщалось, что США готовы обсуждать с РФ соглашение, которое может стать преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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