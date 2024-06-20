Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную программу России

Фото: сайт Kremlin.ru
Не исключены возможные изменения в ядерной доктрине России, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.
Российский лидер пояснил, что данные изменения будут являться ответом на снижение порога применения ядерного оружия на западе. В частности, он отметил, что в Европе разрабатывается ядерное оружие сверхмалой мощности. При этом необходимость в применении превентивного ядерного удара отсутствует, добавил президент.
В настоящее время в России с 2020 года действуют утвержденные Владимиром Путиным Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. В них прописано, что стратегия ядерного сдерживания РФ носит оборонительный характер.
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В настоящее время в России с 2020 года действуют утвержденные Владимиром Путиным Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. В них прописано, что стратегия ядерного сдерживания РФ носит оборонительный характер.
"Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников», — говорится в документе.
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Олег Дикий