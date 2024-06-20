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Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине

Путин: не важно, где пройдут переговоры, предложения России лежат на столе
20 июня 2024, 19:19
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что не важно, где пройдут переговоры по Украине. Об этом информирует РИА Новости.
«Не мы же отказывались от переговоров. Украинская сторона сама себе запретила вести переговоры... Где они состоятся — это не имеет значения: в Минске, Стамбуле или Швейцарии... У нас эти предложения лежат на столе. Пожалуйста. Это уже не от нас зависит то, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра», — отметил президент.

Ранее глава государства озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, киевские власти должны для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#путин
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#переговоры
Путин: военные готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине
20 июня 2024, 19:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что военные ВС РФ готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на украинском направлении. Об этом информирует РИА Новости.
«Наши военные ко всем возможным развитиям ситуации готовятся», — сказал глава государства.

Ранее президент России заявил, что у РФ нет цели подходить к Харькову. Помимо этого, он отметил, что условия для урегулирования конфликта на Украине будут изменяться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Президент подчеркнул, что мирные предложения не будут оставаться актуальными бесконечно.

14 июня, глава государства выступил с мирным предложением по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что киевские власти должны для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Путин рассказал, когда Запад поменяет Зеленского
Путин: Запад спишет на Зеленского непопулярные решения и заменит его в 2025 году
20 июня 2024, 19:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену. Об этом российский президент сообщил на пресс-конференции во Вьетнаме.
По мнению главы государства, время для замены Зеленского еще не пришло. Однако это может произойти в первой половине 2025 года.

Владимир Путин заключил, что такой политический ход является вполне очевидным.

Ранее в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что Запад намерен пожертвовать Зеленским, когда ВС России закрепит успехи на поле боя. По версии некоторых иностранных источников, наиболее безопасным вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского было бы выдвижение главы его офиса Андрея Ермака на президентских выборах.

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Путин: у России нет цели подходить к Харькову
20 июня 2024, 19:33

Фото: cайт Кремля

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что у России нет цели подходить к Харькову. Об этом информирует РИА Новости.
Глава государства сказал, что если обстрелы населенных пунктов РФ будут продолжаться, то Российская Федерация будет вынуждена создавать санитарную зону на Украинской территории. По словам российского лидера, говорил он об этом еще пол года назад.

Ранее украинский офицер отделения разведки Виталий Литвин сообщил, что российские военные перебрасывают в Харьковскую область морскую пехоту. Сейчас там находятся подразделения ВДВ и мотострелковые полки. По его мнению, российская сторона хочет применить какую-то новейшую тактику в Харьковской области.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

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#владимир путин
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Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную программу России
Путин: в ядерной доктрине России возможны изменения
20 июня 2024, 19:31

Фото: сайт Kremlin.ru

Не исключены возможные изменения в ядерной доктрине России, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.
Российский лидер пояснил, что данные изменения будут являться ответом на снижение порога применения ядерного оружия на западе. В частности, он отметил, что в Европе разрабатывается ядерное оружие сверхмалой мощности. При этом необходимость в применении превентивного ядерного удара отсутствует, добавил президент.

В настоящее время в России с 2020 года действуют утвержденные Владимиром Путиным Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. В них прописано, что стратегия ядерного сдерживания РФ носит оборонительный характер.

"Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников», — говорится в документе.

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Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие в КНДР
20 июня 2024, 19:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин допустил поставки оружия в КНДР. Об этом пишет РИА Новости.
Глава российского государства напомнил о ситуации по украинскому вопросу и заявлениях западных лидеров, которые поставляют оружие киевскому режиму. По словам Путина, те, кто поставляет данное оружие для Киева, утверждают, что они не воюют с РФ.

Российский лидер отметил, что в таком случае Москва оставляет за собой право поставлять оружие и в другие страны мира. Путин добавил, что не исключает этого в договорённостях с КНДР.

Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры государств подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.

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ООН заподозрила поставщиков оружия Израилю в участии в геноциде
Эксперты ООН: поставщики оружия в Израиль могут быть замешаны в геноциде
20 июня 2024, 19:16

Фото: сайт ООН/Жан-Марк Ферре

Государства и компании, передающие Израилю бронетехнику и боеприпасы, должны немедленно прекратить свои поставки. Данное вооружение может быть применено для геноцида, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН.
«Передача оружия и боеприпасов Израилю может представлять собой серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права и создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид», — сообщается в докладе.

В заключении эксперты заявляют, что введение эмбарго на поставки оружия израильским ВС является необходимым.

Накануне президент США Джо Байден отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем, которая должна была состояться в четверг. Причиной отказа послужило заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу приостановления США поставок ракет средней дальности, сообщает американское издательство Axios.

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ФСБ задержала россиянина, собиравшегося воевать за украинских террористов
20 июня 2024, 18:41

Фото: iStock/irene_rebrova

В пресс-службе УФСБ по Белгородской области сообщили о задержании мужчины, который планировал пересечь границу с Украиной для участия в военных действиях против российских вооруженных сил в составе террористической группировки.
Сотрудники УФСБ совместно с коллегами из ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям предотвратили эту попытку противоправной деятельности гражданина РФ.

Мужчину, родившегося в 1996 году и проживающего в Искитиме Новосибирской области, задержали на территории Белгородского района.

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Немецкий генерал высказался о возможности отправки войск НАТО на Украину
Генерал Эрих Вад: НАТО не станет вводить войска на Украину
20 июня 2024, 18:16

Фото: сайт НАТО

Североатлантический альянс не введет свой контингент на территорию Украины, сообщил немецкий генерал в отставке, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
По его мнению, поддержка НАТО Украины ограничится поставкой вооружения и подготовкой солдат ВСУ. Вад также подчеркнул, что считает несерьёзными любые разговоры о вводе иностранных войск на территорию Украины.

«Для осуществления подобной инициативы Европа не обладает должной военной мощью», — добавил генерал.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения контингента НАТО на Украине при условии прорыва фронта ВСУ российскими войсками.

Данное заявление прокомментировал Дмитрий Песков и предупредил о стремительной и эффективной реакции со стороны РФ. Он сообщил о том, что объявленные в мае ядерные учения в России напрямую связаны с угрозами военного вмешательства в конфликт со стороны западных стран.

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Суд продлил арест замминистра обороны Иванову
20 июня 2024, 17:33

Фото: istock/Zolnierek

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов оставлен под стражей до 23 сентября по обвинению в получении крупной взятки.
В начале июня следственные органы обратились в суд с просьбой продлить содержание Иванова и его соучастников в СИЗО.

Информация о задержании Иванова стала общедоступной 23 апреля, а на следующий день он был арестован до конца июня. Им предъявлены обвинения в коррупции, связанной с деятельностью подрядчиков в оборонной сфере.

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