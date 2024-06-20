Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что не важно, где пройдут переговоры по Украине. Об этом информирует РИА Новости.
«Не мы же отказывались от переговоров. Украинская сторона сама себе запретила вести переговоры... Где они состоятся — это не имеет значения: в Минске, Стамбуле или Швейцарии... У нас эти предложения лежат на столе. Пожалуйста. Это уже не от нас зависит то, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра», — отметил президент.
Ранее глава государства озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, киевские власти должны для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине
Путин пообещал Вьетнаму помочь в создании Глазного тканевого банка
Путин и президент Вьетнама То Лам начали двусторонние переговоры
Дарья Осипова