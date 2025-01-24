«Не дай ему уйти»: Минюст призывали признать Максима Леонидова иноагентом

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Активисты движения «Сорок сороков» обратились в министерство юстиции России. Они просят провести проверку в отношении певца и композитора Максима Леонидова на предмет признаков лица, выполняющего функции иностранного агента.
Общественники предполагают, что исполнитель многих хитов, включая песни «Девочка-видение», «Привет» (он же — «Шолом»; в таком варианте композиция исполнялась для израильской публики) и «Не дай ему уйти», получает денежные средства от ряда иностранных источников, сообщает «Абзац».
Максим Леонидов уехал из России в Израиль в 2022 году, осудив специальную военную операцию на Украине. Общественники сообщают, что он распространял ложные сведения об СВО в социальной сети.
В декабре 2024 года «Сорок Сороков» призывали лишить Лию Ахеджакову звания народной артистки России, признав ее иноагентом: актриса после спектакля обращалась к публике с фразой «Слава Украине».
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Максим Леонидов уехал из России в Израиль в 2022 году, осудив специальную военную операцию на Украине. Общественники сообщают, что он распространял ложные сведения об СВО в социальной сети.
В декабре 2024 года «Сорок Сороков» призывали лишить Лию Ахеджакову звания народной артистки России, признав ее иноагентом: актриса после спектакля обращалась к публике с фразой «Слава Украине».
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Александр Бойцов