Монеточка* наконец-то погасила штраф за отсутствие маркировки иноагента

Елизавета Гырдымова* aka Монеточка* (Фото: Instagram** @monetochkaliska)
Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, наконец-то оплатила штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщает РИА Новости.
В июне 2023 года суд оштрафовал Монеточку* на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента. В январе этого года московские судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании долга, но уже в феврале производство было окончено, так как певица погасила долг.
Гырдымова* числится в реестре иноагентов в РФ с января 2023 года. Минюст РФ указывал, что она собирала деньги в поддержку Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.
В июне и августе 2023 года певица была дважды оштрафована. В сентябре в отношении Монеточки* было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Она была объявлена в розыск — девушке грозит до двух лет колонии.
Ранее сообщалось, что режиссер, похитивший детей в Великих Луках, так и не найден. Преступление, совершенное 29 января 2007 года в Великих Луках, навсегда разделило историю города на «до» и «после». В тот день бесследно пропали девятилетние Валентина Корик и Павел Матросов. Их поиски велись по всей стране и даже за ее пределами, но безрезультатно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Питере школьник со зла ударил одноклассника молотком по голове
«Внезапный марш Мендельсона»: как дизайнер Анастасия Задорина попала в загс с кольцом на пальце от миллиардера Шамалова
Трамп введет санкции против МУС в ближайшее время
*Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Гырдымова* числится в реестре иноагентов в РФ с января 2023 года. Минюст РФ указывал, что она собирала деньги в поддержку Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.
В июне и августе 2023 года певица была дважды оштрафована. В сентябре в отношении Монеточки* было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Она была объявлена в розыск — девушке грозит до двух лет колонии.
Ранее сообщалось, что режиссер, похитивший детей в Великих Луках, так и не найден. Преступление, совершенное 29 января 2007 года в Великих Луках, навсегда разделило историю города на «до» и «после». В тот день бесследно пропали девятилетние Валентина Корик и Павел Матросов. Их поиски велись по всей стране и даже за ее пределами, но безрезультатно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Питере школьник со зла ударил одноклассника молотком по голове
«Внезапный марш Мендельсона»: как дизайнер Анастасия Задорина попала в загс с кольцом на пальце от миллиардера Шамалова
Трамп введет санкции против МУС в ближайшее время
*Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева