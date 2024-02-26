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Эксперт Сандерс-Закре считает, что украинский конфликт может перерасти в ядерную войну

IKAN: Конфликт на Украине может привести мир к ядерной войне
26 февраля 2024, 09:22
Фото: istockphoto/Gerasimov174

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Украинский конфликт вполне может в дальнейшем перерасти в ядерную войну. Причём совсем не обязательно кто-то начнёт применять атомные бомбы умышлено; это может произойти непреднамеренно.

Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказала координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). Об этом говорит растущее количество опасных проявлений поведения людей в этой области. Также наблюдается рост риторики, связанной с возможной ядерной эскалацией. Многие не видят в этом уже ничего невозможного, считает Сандерс-Закре.

Международный эксперт заявила, что все государства, обладающие ядерным оружием, а также их союзники должны соблюдать осторожность в высказываниях на эту опасную тему, а в идеале — стремиться к ликвидации своих ядерных арсеналов. Только это станет надёжной гарантией безопасности во всём мире, убеждена она. Сандерс-Закре также отметила, что риск войны с использованием ядерного оружия тем более существенен, поскольку несколько государств, обладающих им, в настоящее время вовлечены в активный вооружённый конфликт.

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#ядерное оружие
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Украинский конфликт может перерасти в ядерную войду
ICAN: конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну
26 февраля 2024, 10:22

Фото: iStock/Gerasimov174

Украинский конфликт имеет риск перерасти в ядерную войну. Так считает координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. Ее слова передает РИА Новости.
Она пояснила, что за минувшие два года увеличилась риторика и опасное поведение по вопросу ядерной эскалации.


«Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта. Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надежным путем предотвращения ядерной эскалации», — считает Сандерс-Закре.

Она добавила, что на сегодняшний день риск применения ядерного оружия довольной высокий. Особенно, если брать в учет, что все государства, у которых есть ядерное оружие, создают новое, еще более опасное. При этом несколько государств, обладающих ядерным оружием, активно конфликтуют между собой.

По словам Сандерс-Закре, единственным способом, который мог бы гарантировать предотвращение ядерной эскалации и ядерной — это полная ликвидация ядерное оружие. Она считает, что именно договор о запрещении ядерного оружия может обеспечить путь к ликвидации ядерного оружия. Эксперт заключила, что все страны должны присоединиться к данному договору, для того чтобы добиваться полной отмены ядерного оружия.

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#ядерное оружие
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Зеленский рассказал о призыве Путина прекратить огонь на Донбассе
Зеленский: Путин в ходе встречи в 2019 году поднимал вопрос прекращения огня
26 февраля 2024, 08:32

Президент России Владимир Путин неоднократно поднимал тему прекращения огня на встречах в 2019 году. Об этом рассказала украинский глава Владимир Зеленский на пресс-конференции «Украина. 2024 год», пишет РИА Новости.

«Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни. <…> Я не помню детали», — признал Зеленский.
Он отметил, что в ходе встречи обсуждались Минские соглашения, который по мнению украинского лидера, не могли быть реализованы из-за невозможности отвода войск.

Встреча глав государств проходила в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже. В ней также принимали участие лидеры Франции и Германии.

Позже Путин признался, что эти заявления стали для него неожиданными, так как он рассчитывал на искреннее стремление стран Европы укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.

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#владимир зеленский
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Венгерская оппозиция на митинге потребовала прямых выборов президента
26 февраля 2024, 08:01

Фото: istockphoto/MarinaLitvinova

Оппозиционные партии Венгрии накануне, 25 февраля провели митинг в Будапеште около здания парламента страны. В нём участвовали несколько тысяч человек.
Политический скандал в Венгрии разгорелся в начале февраля, напоминает РИА Новости. Тогда выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года помиловала преступника, причастного к делу о педофилии. После того, как всплыли подробности апрельских событий, глава государства подала в отставку.

На ближайшем заседании венгерского парламента планируется рассмотреть прошение об отставке Новак и выбрать нового президента. Правящая коалиция «Фидес» выдвинула своего кандидата председателя — Конституционного суда Тамаша Шуйока. Для избрания президента кандидат должен набрать не менее, чем 2/3 голосов депутатов. С этим, скорее всего, не будет проблем, так как правящие партии владеют в парламенте 133 мандатами из 199.

Оппозиционеры, среди которых были представители партий Демократическая коалиция, Momentum, Párbeszéd, Венгерская социалистическая партия и других, требовали изменить действующую систему и назначить прямые президентские выборы. Кроме того, предлагалось ужесточить законодательство в сфере защиты интересов детей, тщательнее проработать условия назначения руководителей детских учреждений на фоне недавнего скандала с помилованием преступников.

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В Германии рассказали об отчаянных попытках помочь ВСУ
Spiegel: Германия отчаянно ищет боеприпасы для ВС Украины по всему миру
26 февраля 2024, 07:06

Фото: istock / bluejayphoto

Германия прибегает к отчаянным мерам, чтобы отыскать боеприпасы для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на главу специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерала Кристиана Фройдинга.

«Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру», — заявил он.
Фройдинг также отметил, что артиллерийские и зенитные боеприпасы «не представлены в изобилии на полках магазинов».

В публикации указано, что с течением времени проходит, тем труднее приходится союзникам Украины.

Ранее стало известно, что Германия и Испания сотрудничают по делу о возможном убийстве лётчика Максима Кузьминова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фрг
#минобороны
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Демократ сознался в создании дипфейка Байдена
NBC News: Демократ сознался в создании дипфейка Байдена
26 февраля 2024, 06:02

Фото: iStock/ Berki Alin

Политтехнолог Стив Крамер, работающий с Демократической партией США, признался в том, что подделал с помощью искусственного интеллекта голос главы государства Джо Байдена и обзвонил избирателей в штате Нью-Гэмпшир, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.
Крамер утверждает, что версия голоса Байдена была создана с использованием легкодоступной онлайн-технологии.

Эта история началась 20 января, за два дня до праймериз в Нью-Гэмпшире, и стала предметом полицейского расследования. Крамер работал в то время с конгрессменом Дином Филлипсом, конкурентом Байдена в борьбе за право представлять демократов на президентских выборах. Но Крамер не связал имя клиента со своим поступком.

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#выборы
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Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и прекращении огня
Lenta.ru: Владимир Зеленский рассказал о своей беседе с Путиным в 2019 году
26 февраля 2024, 04:41

Фото: официальный сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с Владимиром Путиным во время встречи в рамках «нормандского формата» в 2019 году в Париже, когда обсуждался вопрос прекращения огня на Донбассе. Об этом 26 февраля пишет портал Lenta.ru.
«Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня. Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте, потому что это вообще было как будто в другой жизни», — отозвался Зеленский о российском президенте, добавив при этом, что уже не помнит детали разговора.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам российского лидера, глава киевского режима «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру». Именно за счет этого он одержал победу на президентских выборах с огромным преимуществом, отметил Путин.

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#владимир путин
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#украина
#переговоры
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Президент Республики Сербской допустил открытие консульства России
Президент Республики Сербской Додик допустил открытие консульства России
26 февраля 2024, 03:25

Фото: iStock/ BalkansCat

Российское консульство может появиться в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) уже в 2024 году, сообщил глава государства Милорад Додик в интервью газете «Известия».
Он рассказал, что все необходимые для этого решения приняты с обеих сторон, и сейчас идет проработка технических и логистических вопросов.

Учреждение будет находиться в Бане-Луке — уточнил Додик.

20 февраля Додик прибыл в Казань.

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#документы
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В Саудовскую Аравию впервые прибыла российская делегация уровня спикера Госдумы
В Саудовскую Аравию прибыла российская делегация во главе с Володиным
26 февраля 2024, 02:57

Фото: iStock/ Diy13

Делегация Государственной думы России во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным прибыла в Эр-Рияд. Это первый визит уровня председателя Госдумы в Саудовскую Аравию, отмечает «Коммерсантъ».
В Эр-Рияде Володин встретится с председателем Консультативного совета страны Абдаллой Аль Аш-Шейхом.

Вместе с Володиным в Саудовскую Аравию прибыли вице-спикер Александр Бабаков, председатели комитетов ГД Леонид Слуцкий, Владимир Кашин, Андрей Макаров, Павел Завальный, Ольга Тимофеева, Владимир Гутенев, Сангаджи Тарбаев и другие депутаты.

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#госдума
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Канцелярия Нетаньяху представила план эвакуации жителей из зоны боёв в Газе
26 февраля 2024, 02:26

Фото: iStock/butenkow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военно-политическому кабинету министров страны план эвакуации мирного населения из зон боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, утверждён «исключающий грабежи» план поставок гуманитарной помощи в Газу.
Ранее Нетаньяху дал военным поручение подготовить план эвакуации населения, чтобы провести операцию по уничтожению батальонов палестинского движения ХАМАС в городе Рафах в южной части сектора Газа.

«В начале этой недели я созываю кабинет для утверждения оперативных планов действий в Рафахе, включая эвакуацию гражданского населения оттуда", — написал он в своём Telegram-канале в воскресенье 25 февраля.

Премьер-министр Израиля также заявил, что только сочетание «военного давления и решительных переговоров» может привести к достижению всех целей Израиля в войне.

Ранее сообщалось, что Израиль начал подготовку к наземной операции в Рафахе, несмотря на давление со стороны соседних государств, США и ООН. В частности, американский президент Джо Байден заявил, что США выступают против любых военных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые создают угрозу для Палестины. Он утверждал, что для проведения крупной операции на границе Египта и сектора Газа необходим план, который бы заслуживал доверия, не создавал угрозы для безопасности Палестины и свыше миллиона человек, которые укрываются в Рафахе.


7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.

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#израиль
#палестина
#эвакуация
#премьер-министр
#сектор газа
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