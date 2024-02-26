Эксперт Сандерс-Закре считает, что украинский конфликт может перерасти в ядерную войну

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Украинский конфликт вполне может в дальнейшем перерасти в ядерную войну. Причём совсем не обязательно кто-то начнёт применять атомные бомбы умышлено; это может произойти непреднамеренно.
Международный эксперт заявила, что все государства, обладающие ядерным оружием, а также их союзники должны соблюдать осторожность в высказываниях на эту опасную тему, а в идеале — стремиться к ликвидации своих ядерных арсеналов. Только это станет надёжной гарантией безопасности во всём мире, убеждена она. Сандерс-Закре также отметила, что риск войны с использованием ядерного оружия тем более существенен, поскольку несколько государств, обладающих им, в настоящее время вовлечены в активный вооружённый конфликт.
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Александр Бойцов