Эквадор передаст США российскую технику в обмен на новую

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна передаст технику российского производства США в обмен на новую, общая сумма которой составит $200 млн.
«Да, есть помощь от США. Во-первых, будет обмен украинского и российского металлолома на современное оборудование на $200 млн», - сказал эквадорский лидер в ходе интервью радиостанции Canela.
Нобоа добавил, что работа над соглашением должна быть завершена к концу текущего месяца.
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