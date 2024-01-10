На пешеходном мосту в столице Эквадора взорвали бомбу

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Неизвестные активировали взрывное устройство на пешеходном мосту в столице Эквадора, Кито. Согласно информации местной полиции, теракт не привел к жертвам, передает РИА Новости.
«После взрыва бомбы на пешеходном мосту через проспект Панамерикана Норте полицейские подтвердили материальный ущерб. Жертв нет. Мы продолжаем оперативные мероприятия для выявления ответственных за этот акт террора», — заявили в полиции Кито.На видеозаписях с камер видеонаблюдения, распространенных в соцсетях, видно, как на проезжей части в результате взрыва оказались обломки кровли пешеходного моста. По данным местных СМИ, аналогичный инцидент произошел ранее на пешеходном переходе через шоссе Генерала Руминьяуи на выезде из Кито.
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