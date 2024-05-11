Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил ряд положений конституции

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Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах распустил парламент государства и временно остановил действие некоторых положений конституции. Об этом информирует агентство KUNA.
Эмир Кувейта заявил о том, что не позволит использовать демократию в целях разрушения государства. По словам правителя, одни депутаты вмешивались в его полномочия, а другие навязывали условия по помощи в создании правительства.
Ас-Сабах отметил, что в настоящее время Кувейт столкнулся с проблемами, которые нельзя терпеть.
Напомним, в 2023 году правительство Кувейта объявило наследного принца Мишааля аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром. В феврале текущего года эмир распустил парламент за использование выражений, которые противоречат конституции.
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Ас-Сабах отметил, что в настоящее время Кувейт столкнулся с проблемами, которые нельзя терпеть.
Напомним, в 2023 году правительство Кувейта объявило наследного принца Мишааля аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром. В феврале текущего года эмир распустил парламент за использование выражений, которые противоречат конституции.
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Екатерина Коршунова