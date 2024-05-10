Власти обсудили троих кандидатов на пост главы Минспорта

Фото: сайт Кремля
На пост министра спорта России претендуют три кандидата. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что на этот пост претендуют губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также заместители нынешнего главы ведомства Олега Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров. В настоящее время кадровые перестановки уже были обсуждены.
7 мая стало известно, что Олег Матыцин может покинуть должность министра спорта.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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7 мая стало известно, что Олег Матыцин может покинуть должность министра спорта.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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