Эпштейн планировал передать России информацию о Трампе
Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинённый в секс-торговле несовершеннолетними и покончивший с собой в тюрьме, хотел связаться с российскими чиновниками, чтобы предоставить им сведения о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Politico.
Сведения о намерениях Эпштейна содержатся в переписке с Турбьерном Ягландом, занимавшим в 2018 году пост главы Совета Европы. В письме финансист предлагал через министра иностранных дел России Сергея Лаврова обсудить информацию о Трампе.
Переписка датируется за месяц до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Эпштейн также утверждал, что общался с постоянным представителем России Виталием Чуркиным до его смерти.
