Эпштейн планировал передать России информацию о Трампе

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинённый в секс-торговле несовершеннолетними и покончивший с собой в тюрьме, хотел связаться с российскими чиновниками, чтобы предоставить им сведения о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Politico.



Сведения о намерениях Эпштейна содержатся в переписке с Турбьерном Ягландом, занимавшим в 2018 году пост главы Совета Европы. В письме финансист предлагал через министра иностранных дел России Сергея Лаврова обсудить информацию о Трампе.

Переписка датируется за месяц до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Эпштейн также утверждал, что общался с постоянным представителем России Виталием Чуркиным до его смерти.

Иван Мусатов

