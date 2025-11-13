Эпштейн планировал передать России информацию о Трампе

13 ноября 2025, 14:51

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинённый в секс-торговле несовершеннолетними и покончивший с собой в тюрьме, хотел связаться с российскими чиновниками, чтобы предоставить им сведения о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Politico.