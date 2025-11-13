Макрон назвал место, где начнется следующая война

13 ноября 2025, 12:59

Макрон: следующий война начнется в космосе

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующий военный конфликт начнется в космическом пространстве. Об этом сообщает Barrons.





По словам французского лидера, которые приводит портал, космос больше не является убежищем, а стал полем боя.

«Сегодняшняя война уже ведется в космосе, и завтрашняя тоже начнется в космосе», — сказал Макрон.