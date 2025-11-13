Макрон назвал место, где начнется следующая война
Макрон: следующий война начнется в космосе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующий военный конфликт начнется в космическом пространстве. Об этом сообщает Barrons.
По словам французского лидера, которые приводит портал, космос больше не является убежищем, а стал полем боя.
«Сегодняшняя война уже ведется в космосе, и завтрашняя тоже начнется в космосе», — сказал Макрон.Он также объявил о том, что дополнительно выделил 4,2 миллиарда евро на финансирование военной космической деятельности страны до 2030 года.
Ранее Макрон вновь обвинил Россию в распространении «фейков» о клопах во Франции.