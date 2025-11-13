Достижения.рф

В Кремле заявили об активной подготовке к прямой линии с Путиным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Подготовка к объединённой большой пресс‑конференции и прямой линии с президентом Владимиром Путиным ведётся в активном режиме.



Об этом сообщил на брифинге пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Дата определена, подготовка ведется активно, по деталям своевременно будем рассказывать», — сказал он.

Ранее, 17 сентября, сам глава государства поручил подготовить очередную прямую линию. Российский лидер подчеркнул ее актуальность в обращении к правительству и администрации. На следующий день Песков уточнил, что мероприятие запланировали на декабрь.
Никита Кротов

