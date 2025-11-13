В Кремле заявили об активной подготовке к прямой линии с Путиным

13 ноября 2025, 13:44

Песков: ведется активная подготовка к прямой линии с Путиным, дату определили

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Подготовка к объединённой большой пресс‑конференции и прямой линии с президентом Владимиром Путиным ведётся в активном режиме.





Об этом сообщил на брифинге пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков.





«Дата определена, подготовка ведется активно, по деталям своевременно будем рассказывать», — сказал он.