В Кремле заявили об активной подготовке к прямой линии с Путиным

Песков: ведется активная подготовка к прямой линии с Путиным, дату определили
Подготовка к объединённой большой пресс‑конференции и прямой линии с президентом Владимиром Путиным ведётся в активном режиме.
Об этом сообщил на брифинге пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Дата определена, подготовка ведется активно, по деталям своевременно будем рассказывать», — сказал он.
Ранее, 17 сентября, сам глава государства поручил подготовить очередную прямую линию. Российский лидер подчеркнул ее актуальность в обращении к правительству и администрации. На следующий день Песков уточнил, что мероприятие запланировали на декабрь.