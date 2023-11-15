Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в турецком парламенте, заявил, что Израиль является террористическим государством.
«Израиль – терроризует Газу. Израиль – террористическое государство», - заявил Эрдоган.
Ранее израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала военную операцию в медицинском центре «аш-Шифа» в секторе Газа. В заявлении отмечается, что эта операция проводится на основе разведывательной информации и оперативной необходимости, направлена против организации ХАМАС в конкретном секторе больницы. Израиль подчеркивает, что находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданским населением в секторе Газа, и стремится избежать нанесения вреда гражданским лицам.
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