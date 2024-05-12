Эрдоган назвал причину отмены визита в США

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете «Катимерини» рассказал об отмене своего визита в США.
По его словам, причина отмены визита связана с плотным графиком обеих сторон.
Политик добавил, что такой визит мог бы состояться в удобное для обеих сторон время. Он отметил, что в настоящее время рассматриваются подходящие даты.
Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара выступает за сохранение политического баланса США в турецко-греческих отношениях.
Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая. В начале апреля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что во время визита Эрдоган обсудит с американским лидером Джо Байденом риски, связанные с конфликтом на Украине.
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«Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина [Джо] Байдена стал еще более плотным», – сказал он.
Политик добавил, что такой визит мог бы состояться в удобное для обеих сторон время. Он отметил, что в настоящее время рассматриваются подходящие даты.
Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара выступает за сохранение политического баланса США в турецко-греческих отношениях.
Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая. В начале апреля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что во время визита Эрдоган обсудит с американским лидером Джо Байденом риски, связанные с конфликтом на Украине.
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Александр Климов