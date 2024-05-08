Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России

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Односторонние мирные инициативы по Украине без участия РФ будут малоуспешными. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера, передаёт РИА Новости.
«В украинско-российской войне не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира, подчеркнул необходимость возможности, позволяющей обеим сторонам достойный выход и мир. Односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех», — заявил Эрдоган.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что швейцарская конференция по Украине явно не нацелена на результат. По его словам, без участия России нельзя говорить о серьёзных ожиданиях.
Ранее правительство Швейцарии сообщило, что на конференцию были приглашены 160 делегаций. Россия в их число не входит.
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Элина Позднякова