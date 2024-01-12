Эрдоган обвинил США и Британию в стремлении превратить Красное море в «море крови»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
США и Великобритания пытаются превратить Красное море в «море крови», используя непропорциональную силу для ударов по Йемену. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы государства, американские и британские военные использовали несоразмерную силу, нанеся удары по военным объектам йеменских хуситов.
Эрдоган подчеркнул, что тоже самое в данный момент совершает Израиль по отношению к Палестине.
Также турецкий лидер высоко оценил ответные удары хуситов, заявив, что они успешно противостоят США и Великобритании.
Напомним, что в ночь на 12 января американские и британские военные нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. МИД России категорически осудил такие действия, заявив, что они являются примерами извращения резолюции Совбеза ООН.
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Эрдоган подчеркнул, что тоже самое в данный момент совершает Израиль по отношению к Палестине.
Напомним, что в ночь на 12 января американские и британские военные нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. МИД России категорически осудил такие действия, заявив, что они являются примерами извращения резолюции Совбеза ООН.
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Анастасия Чинкова