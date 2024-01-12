Глава Пентагона Остин раскрыл цели ударов США по хуситам в Йемене

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что целью ударов США и союзников в Йемене являлись ракеты, БПЛА и технические возможности разведки хуситов. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте американского оборонного ведомства.
«Сегодняшние удары имели целью локации, ассоциируемые с беспилотными летательными аппаратами хуситов, их баллистическими и крылатыми ракетами и техническими возможностями береговых радиолокационных станций и разведки воздушных целей», — говорится в публикации.
Остин также отметил, что удары по объектам движения «Ансар Алла» в Йемене были направлены на снижение способности хуситов угрожать международной торговле и судоходству.
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Диана Аванесян