Эрдоган рассказал о главном принципе в переговорах с Путиным

Фото: сайт Кремля
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция придерживаются принципа разумности во время проведения переговоров по вопросам конфликтных ситуаций. Об этом информирует Newsweek.
Глава турецкого государства отметил, что Москва и Анкара не разрабатывают политику, которая основана на предрассудках. Эрдоган подчеркнул, что хочет продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, «несмотря на все имеющиеся разногласия».
Ранее Эрдоган сообщил, что перспектива прямого противостояния между НАТО и РФ вызывает беспокойство.
Напомним, 3 июля текущего года Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. В рамках встречи Эрдоган пообещал продолжить прилагать усилия для установления мира на Украине.
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Ранее Эрдоган сообщил, что перспектива прямого противостояния между НАТО и РФ вызывает беспокойство.
Напомним, 3 июля текущего года Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. В рамках встречи Эрдоган пообещал продолжить прилагать усилия для установления мира на Украине.
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Екатерина Коршунова