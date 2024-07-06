Турция выступила за создание платформы мира для завершения конфликта на Украине

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Турция считает необходимым создать платформу мира для урегулирования и завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД Хакан Фидан на заседании совета Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше. Он заявил, что в эту платформу должны быть широко вовлечены разные страны.
По словам Фидана, конфликт на Украине, который идет уже третий год, стал похож на прокси-войну, где в данный момент Москва и Киев используют широкое вооружение и демонстрируют более агрессивное поведение.
Ранее сообщалось, что Болгария на саммите НАТО выступит за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Указывалось, что и.о. премьера страны Димитар Главчев рассчитывает на диалог между Москвой и Киевом.
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«Будучи Турцией, мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии. Будучи странами, которые затронул этот конфликт, мы должны выступать с единых позиций», – отметил глава МИД Турции.
Ранее сообщалось, что Болгария на саммите НАТО выступит за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Указывалось, что и.о. премьера страны Димитар Главчев рассчитывает на диалог между Москвой и Киевом.
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Данил Пономарев