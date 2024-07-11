Эрдоган оценил перспективу прямого конфликта между Россией и НАТО

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что перспектива прямого противостояния между НАТО и РФ вызывает беспокойство, пишет Newsweek.
По мнению турецкого лидера, данный конфликт не принесет прочного мира. Эрдоган отметил, что любые шаги, которые могут привести к такому исходу, необходимо избегать.
Президент Турции заключил, что его страна считает целесообразным подходить к решению разногласий мирным и дипломатическим путем.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что противники Москвы в Европе и США не желают мирного диалога по решению конфликта на Украине, что демонстрирует принятая на саммите НАТО декларация.
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Президент Турции заключил, что его страна считает целесообразным подходить к решению разногласий мирным и дипломатическим путем.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что противники Москвы в Европе и США не желают мирного диалога по решению конфликта на Украине, что демонстрирует принятая на саммите НАТО декларация.
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Екатерина Коршунова